WhatsApp představuje vylepšené profilové info: sdělte, co právě děláte

WhatsApp zavádí novou, modernizovanou podobu profilové informace – funkce, která je jednou z nejstarších v aplikaci. Tato aktualizace přináší jednodušší způsob, jak sdílet svou aktuální náladu, činnost nebo dostupnost pomocí emoji a krátkého textu. Profilová informace se tak stává viditelnější a interaktivnější.
WhatsApp rozšiřuje profilové informace
Nově se profilová informace zobrazuje přímo v horní části individuálních chatů a také ve vašem profilu. Pokud si ji nastavíte, vaši přátelé okamžitě uvidí, co máte na srdci – třeba že právě pracujete, odpočíváte, nebo jste připraveni si popovídat. Skvěle se tak hodí na situace, kdy se vaše dostupnost mění z minuty na minutu.
Na profilovou informaci jiného uživatele můžete rovněž odpovědět přímo v chatu – stačí na ni klepnout. Tato novinka přidává profilové informaci nový rozměr komunikace.
Časové omezení a viditelnost
Informace se zobrazuje po dobu 24 hodin, ale můžete si ji přizpůsobit. Lze ji nastavit tak, aby zmizela dřív, nebo naopak zůstala déle podle vašich potřeb. Možnosti nastavení najdete v aplikaci pod položkou Nastavení > Nastavit profilovou informaci.
WhatsApp také umožňuje upravit, kdo vaši informaci uvidí. V nastavení soukromí můžete určit, zda ji zobrazíte všem svým kontaktům, nebo jen vybrané skupině.
Kdy bude funkce dostupná?
Nová profilová informace je od tohoto týdne dostupná všem uživatelům mobilních zařízení. WhatsApp ji zavádí postupně, takže pokud ji ještě nevidíte, měla by se brzy objevit.
