Realme P4x dorazí už 4. prosince
2025-11-28T20:00:45+01:00
• 28. 11. 2025#Android #Smartphony

Realme P4x 5G | Zdroj: Realme

Čínská firma Realme ještě před koncem letošního roku na svět přivede mobilní novinku s označením P4x. Tento model v portfoliu nahradí posledního zástupce P3x, který byl oznámen letos v únoru. Telefon se pochopitelně dočká různých vylepšení a první změny směrem k lepšímu lze zpozorovat třeba u displeje, procesoru nebo baterie.

Žádný podprůměr

Přední strana nabídne AMOLED displej, který bude nově dosahovat až na 144Hz obnovovací frekvenci nebo jas dosáhne maximálně na 1 000 nitů. Hardwarovou stránku zastoupí čipová sada Dimensity 7400 Ultra od MediaTeku. Nejnižší paměťová konfigurace získá 8GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště.

Realme P4x 5G 4jpg 2624x1502x Realme P4x 5G 2jpg 2624x1852x

Realme P4x 5G | Zdroj: Realme

Další varianty nejspíš zjistíme během oficiálního představení. Dále výrobce nevynechá ani virtuální rozšíření RAM maximálně o 10 GB. O výdrž by se měla postarat 7 000mAh baterie, která bude podporovat technologii rychlého 45W a také bypass nabíjení, což především ocení mobilní hráči.

Do výpisu výbavy ještě hodlají zařadit účinné chlazení či hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Bližší podrobnosti včetně prodejní ceny budou známy ve čtvrtek 4. prosince. Produktová stránka a zveřejněná pozvánka odhaluje konečnou podobu, kde je vzadu k vidění pouze přepracovaný ostrůvek pro fotoaparáty.

Realme P4x 5G 5jpg 2624x2474x Realme P4x 5G 3jpg 2624x1306x

Realme P4x 5G | Zdroj: Realme

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, gsmarena.com, fonearena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

