Realme P4x dorazí už 4. prosince

Čínská firma Realme ještě před koncem letošního roku na svět přivede mobilní novinku s označením P4x. Tento model v portfoliu nahradí posledního zástupce P3x, který byl oznámen letos v únoru. Telefon se pochopitelně dočká různých vylepšení a první změny směrem k lepšímu lze zpozorovat třeba u displeje, procesoru nebo baterie.
Žádný podprůměr
Přední strana nabídne AMOLED displej, který bude nově dosahovat až na 144Hz obnovovací frekvenci nebo jas dosáhne maximálně na 1 000 nitů. Hardwarovou stránku zastoupí čipová sada Dimensity 7400 Ultra od MediaTeku. Nejnižší paměťová konfigurace získá 8GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště.
Další varianty nejspíš zjistíme během oficiálního představení. Dále výrobce nevynechá ani virtuální rozšíření RAM maximálně o 10 GB. O výdrž by se měla postarat 7 000mAh baterie, která bude podporovat technologii rychlého 45W a také bypass nabíjení, což především ocení mobilní hráči.
Do výpisu výbavy ještě hodlají zařadit účinné chlazení či hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Bližší podrobnosti včetně prodejní ceny budou známy ve čtvrtek 4. prosince. Produktová stránka a zveřejněná pozvánka odhaluje konečnou podobu, kde je vzadu k vidění pouze přepracovaný ostrůvek pro fotoaparáty.
