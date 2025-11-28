WhatsApp zakáže ChatGPT a další AI chatboty: Meta blokuje konkurenci ve své aplikaci

WhatsApp od ledna příštího roku znemožní používání AI chatbotů třetích stran, včetně populárních nástrojů jako ChatGPT nebo Microsoft Copilot. Meta tímto krokem upevňuje kontrolu nad tím, jaké technologie mohou v její platformě fungovat.

Omezení AI chatbotů v Meta ekosystému

Meta oznámila úpravu podmínek používání WhatsAppu, která od 15. ledna zakáže integraci jakýchkoliv LLM chatbotů, které nepochází přímo z její dílny. Tím se ruší podpora nástrojů jako ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft) a dalších podobných AI asistentů. Změna se týká především firemních uživatelů v rámci služby WhatsApp Business, kteří si na těchto nástrojích často stavěli automatizaci komunikace.

Malá výjimka: AI pro zákaznický servis

Meta však umožní částečnou výjimku – firmy budou moci nadále využívat některé chatboty pro zákaznickou podporu, pokud splní konkrétní pravidla. Detaily ale zatím nebyly zveřejněny.

376275549 1692746947904852 7511897707455692650 n 1920x1079x

Zdroj: WhatsApp

ChatGPT umožní export, Copilot ne

OpenAI již dříve potvrdila, že ChatGPT z WhatsAppu odejde, ale nabídne možnost exportu historie chatu, aby si ji uživatelé mohli uchovat nebo přenést jinam. Naopak Microsoft Copilot bude z WhatsAppu odstraněn bez možnosti migrace dat, což zkomplikuje situaci firmám, které se na něj spoléhaly.

Meta směřuje k vlastní AI

Tento krok zapadá do strategie společnosti Meta, která buduje vlastní AI asistenty a uzavírá svůj ekosystém. WhatsApp už testuje vlastního AI bota, a je pravděpodobné, že ho Meta v budoucnu nabídne jako náhradu za ChatGPT a jiné externí nástroje.

Zdroj: gsmarena.com

