WhatsApp zakáže ChatGPT a další AI chatboty: Meta blokuje konkurenci ve své aplikaci

WhatsApp od ledna příštího roku znemožní používání AI chatbotů třetích stran, včetně populárních nástrojů jako ChatGPT nebo Microsoft Copilot. Meta tímto krokem upevňuje kontrolu nad tím, jaké technologie mohou v její platformě fungovat.
Omezení AI chatbotů v Meta ekosystému
Meta oznámila úpravu podmínek používání WhatsAppu, která od 15. ledna zakáže integraci jakýchkoliv LLM chatbotů, které nepochází přímo z její dílny. Tím se ruší podpora nástrojů jako ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft) a dalších podobných AI asistentů. Změna se týká především firemních uživatelů v rámci služby WhatsApp Business, kteří si na těchto nástrojích často stavěli automatizaci komunikace.
Malá výjimka: AI pro zákaznický servis
Meta však umožní částečnou výjimku – firmy budou moci nadále využívat některé chatboty pro zákaznickou podporu, pokud splní konkrétní pravidla. Detaily ale zatím nebyly zveřejněny.
ChatGPT umožní export, Copilot ne
OpenAI již dříve potvrdila, že ChatGPT z WhatsAppu odejde, ale nabídne možnost exportu historie chatu, aby si ji uživatelé mohli uchovat nebo přenést jinam. Naopak Microsoft Copilot bude z WhatsAppu odstraněn bez možnosti migrace dat, což zkomplikuje situaci firmám, které se na něj spoléhaly.
Meta směřuje k vlastní AI
Tento krok zapadá do strategie společnosti Meta, která buduje vlastní AI asistenty a uzavírá svůj ekosystém. WhatsApp už testuje vlastního AI bota, a je pravděpodobné, že ho Meta v budoucnu nabídne jako náhradu za ChatGPT a jiné externí nástroje.
