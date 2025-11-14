Očekávaný OnePlus 15 je v Česku. Dorazil se slevou a chytrými hodinkami zdarma KOMERČNÍ ČLÁNEK

Očekávaný OnePlus 15 je v Česku. Dorazil se slevou a chytrými hodinkami zdarma
2025-11-14T17:00:52+01:00
• 14. 11. 2025#Android #Smartphony

Na Český trh oficiálně vstoupil nový OnePlus 15 a kromě špičkového výkonu a nadstandardní kapacity baterie přináší i zaváděcí slevu. V Mobil Pohotovosti teď na nové vlajkovce ušetříte 2 500 Kč, a navíc získáte dárek v hodnotě 7 490 Kč – chytré hodinky OnePlus Watch 3, které doplňují telefon nejen designově, ale i funkčně. Sledují totiž zdraví, sportovní aktivity a umožňují pohodlné ovládání telefonu přímo ze zápěstí.

Špičkový výkon a obří baterie

OnePlus 15 navazuje na své velmi úspěšné předchůdce a skutečně tak přichází ve vyšperkovaném kabátku. Největší pozornost si právem získává baterie. Ta s kapacitou 7 300 mAh posouvá výdrž na zcela novou úroveň a zametá s téměř každou konkurenční vlajkovou lodí. Telefon zvládne i dva dny provozu, a když na to dojde, 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení se postará o to, že nečekáte déle, než je nutné.

V kombinaci s nedávno představeným čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a až 165Hz AMOLED displejem jde o zařízení, které zvládne náročné hry bez přehřátí, reaguje prakticky okamžitě a aplikace spouští bez prodlev.

Obsah obrázku snímek obrazovky, design, text, světlo Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Foto výbava u OnePlus 15 nabízí k dispozici tři objektivy, přičemž každý z nich má 50 Mpx. Hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu a pokročilým HDR algoritmem zvládne detailní snímky i v náročných světelných podmínkách. Doplňuje ho ultraširoký objektiv s korekcí zkreslení a teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem, který umožňuje přiblížení bez ztráty kvality. Výsledkem jsou ostré, kontrastní snímky s přirozenými barvami a výborně vykreslenými detaily.

  • OnePlus 15 jen za 25 490 Kč (běžně 27 990 Kč)

Nejvýhodnější nákup podzimu

OnePlus 15 tak vstupuje na český trh s výbavou, která téměř nemá konkurenci, a s bonusy, které dělají z téhle vlajkové novinky jeden z nejvýhodnějších nákupů letošního podzimu. Kromě slevy 2 500 Kč a chytrých hodinek OnePlus Watch 3 v hodnotě 7 490 Kč můžete využít ještě 10% ISIC slevu, se kterou se dostanete na pouhých 22 491 Kč.

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

