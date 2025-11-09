Nezahálíme: Co jsme v poslední době vylepšili pod kapotou Dotekomanie?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Před dvěma lety jsme ukončili podporu pro naše nativní aplikace pro Android a iOS, ale současně jsme spustili Dotekomanie Premium. Nezahálíme a snažíme se posouvat a vylepšovat web dál. Mnohdy jde o drobnější změny, ale v poslední době jsme dělali trochu větší změny. Některých jste si všimli, jiné nemusí být tak patrné, ale i tak jsme si pro vás připravili jednu novinku.
Od vylepšování, až po kvíz
Ukončením aplikací pro mobily se nám uvolnily ruce a hlavně možnosti. Spousta změn se odehrála po kapotou a ani jste si jich nemuseli všimnout. Jsou zde ale některé zásadnější. Snažíme se vám naslouchat, proto jsme zapracovali na mobilní verzi našeho magazínu a podstatně jsme vylepšili PWA, tedy progresivní webovou aplikaci. Jedná se o speciální verzi webu. Ten si totiž můžete nainstalovat na jakékoliv zařízení jako webovou aplikaci.
Instalaci PWA verze našeho webu: V prohlížeči, v menu, zvolte položku „Přidat na plochu“ nebo „Nainstalovat stránku jako aplikaci“.
Nově zcela podporuje světlý a tmavý režim na smartphonu. Upravili jsme cachování a přidali jsme indikaci načítání. Dokonce naše PWA verze podporuje zkratky na Androidu. S tím také souvisí indikace odesílání komentáře. Jakmile kliknete na tlačítko „Odeslat“, spustí se drobná animace. Tato novinka je dostupná i na běžné verzi webu.
Ladili jsme i běžný web. I zde bylo mnohé změněno, ale spíše pod kapotou. Jedna novinka je ale patrnější. Některé články mohou být delší, zejména recenze, proto jsme přidali rychlou navigaci. U každého nadpisu je na levé straně tlačítko, pomocí kterého můžete skočit na jakoukoliv kapitolu. Současně je na začátku takového článku rychlý obsah. Toto vylepšení se ale zobrazuje jen u delších textů, ne u běžných článků.
Jedna novinka se ani tak netýká webu, ale rovnou našeho podcastu. Rozhodli jsme se, že si zaslouží vlastní dedikovaný Youtube kanál, který postupně roste. Na něm není jen audio verze, k dispozici jsou plnohodnotné díly i s videem. Samozřejmě tím nekončíme a stále se snažíme pracovat na vylepšování, jen to zabere čas. Nakonec jsme si připravili ještě jednu novinku. Zde bychom mohli použít slovní spojení „One More Thing…“.
Naše 404 stránka (Nenalezeno) byla dlouhou dobu stejná a jen ukazovala vtipné obrázky. Nově ale obsahuje kvíz, který jsme naplnili pořádnou sadou otázek. Své znalosti si můžete otestovat a zjistit, jestli jste Technologičtí Polobohové.
