Vánoční soutěž o smartphone, stačí jeden komentář

Někdy se stane, že nám zůstane mobil v redakci. K tomu ještě připočtěte i fakt, že na něj zapomeneme. Po čase se „objeví“ a nyní co s ním? To se nám stalo u Redmi Note 13 Pro+ 5G. Proto jsme se rozhodli, že jej věnujeme do soutěže. Proto si o něj nyní můžete zasoutěžit a třeba takto získat dárek k Vánocům.
Vyhrajte Redmi Note 13 Pro+ 5G
Takto jsme ohodnotili tento mobil v nedávné recenzi (Redmi Note 13 Pro+ 5G – telefon pro masy):
Výkonu je poměrně dostatek, má stereo reproduktory, displej je výborný s vysokým jasem, skvělý hlavní foťák s OIS, máme tu bleskurychlé 120W nabíjení a letos konečně také voděodolnost s certifikací IP68. Designově se Redmi Note 13 Pro+ také mírně posunulo a za mě nebýt plastového rámečku tak není co vytknout.
A jak se zapojit do soutěže? Stačí okomentovat video se soutěží na platformě, kterou preferujete. Tentokrát jsme se rozhodli, že soutěž bude probíhat v jednu chvíli na Instagramu, Facebooku, Youtube a TikToku.
Pravidla soutěže
- Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
- Soutěž se koná v termínu 9. 11. 2025 – 15. 11. 2025 (23:59).
- Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
- Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
- Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři přesvědčit, že si daný účastník zaslouží cenu
- Výherce bude vybrán umělou inteligencí
- Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
- Na výhru nevzniká právní nárok.
