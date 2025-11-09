Vánoční soutěž o smartphone, stačí jeden komentář

2025-11-09T18:12:21+01:00
• 9. 11. 2025#Android #Smartphony

Někdy se stane, že nám zůstane mobil v redakci. K tomu ještě připočtěte i fakt, že na něj zapomeneme. Po čase se „objeví“ a nyní co s ním? To se nám stalo u Redmi Note 13 Pro+ 5G. Proto jsme se rozhodli, že jej věnujeme do soutěže. Proto si o něj nyní můžete zasoutěžit a třeba takto získat dárek k Vánocům.

Vyhrajte Redmi Note 13 Pro+ 5G

Takto jsme ohodnotili tento mobil v nedávné recenzi (Redmi Note 13 Pro+ 5G – telefon pro masy):

Výkonu je poměrně dostatek, má stereo reproduktory, displej je výborný s vysokým jasem, skvělý hlavní foťák s OIS, máme tu bleskurychlé 120W nabíjení a letos konečně také voděodolnost s certifikací IP68. Designově se Redmi Note 13 Pro+ také mírně posunulo a za mě nebýt plastového rámečku tak není co vytknout.

A jak se zapojit do soutěže? Stačí okomentovat video se soutěží na platformě, kterou preferujete. Tentokrát jsme se rozhodli, že soutěž bude probíhat v jednu chvíli na Instagramu, Facebooku, Youtube a TikToku.

Pravidla soutěže

  • Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
  • Soutěž se koná v termínu 9. 11. 2025 – 15. 11. 2025 (23:59).
  • Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
  • Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři přesvědčit, že si daný účastník zaslouží cenu
  • Výherce bude vybrán umělou inteligencí
  • Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
  • Na výhru nevzniká právní nárok.

