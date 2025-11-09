Lenovo dokončuje tablet Legion Y700 pro příští rok

Lenovo Legion Y700 (2025) | Zdroj: Lenovo
Ani v příštím roce nebudou fanoušci značky Lenovo ošizeni o prémiový tablet v rámci řady Legion Y700. Nejnovější únik přibližuje model Legion Y700 (2026) a ten se stane v pořadí 5. generací. Kromě kvalitního displeje můžeme vyhlížet výkonný hardware nebo slušnou výdrž baterie. Čínský výrobce totiž hodlá provést změny v nejdůležitějších částech zařízení.
Skvělý kompakt
Přední část by měla opět získat 8,8palcový LCD displej, který dosáhne na 3K rozlišení a až 165Hz obnovovací frekvenci. K aktualizaci teprve dojde u čipové sady, kde se ukáže Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Firma zároveň počítá s potřebou lepšího odvodu přebytečného tepla, což zajistí větší chladicí systém.
Nejvyšší paměťová konfigurace může od předchůdce převzít 16GB RAM a 1TB úložiště. K dalšímu zlepšení dojde u bateriového článku, jehož kapacita vzroste z původních 7 600 mAh na slušných 9 000 mAh. Ovšem přesnou nabíjecí technologii zjistíme nejspíš v pozdější době.
Poslední 4. generace byla představena letos v květnu, takže se očekává, že nástupce bude znám během první poloviny příštího roku. Do té doby lze určitě očekávat ještě další úniky, které dopředu upřesní celý tablet.
