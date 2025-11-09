Google Play přidává AI shrnutí uživatelských recenzí

Zdroj: Dotekománie
Google opět integruje umělou inteligenci do svých služeb. Tentokrát se novinka týká obchodu Play Store, kde začala fungovat funkce automaticky generovaných shrnutí uživatelských recenzí. Co přesně tato funkce nabízí a jak vám může usnadnit rozhodování při výběru aplikací?
Shrnutí recenzí v Google Play jedním klikem
Představte si, že si chcete stáhnout novou aplikaci, ale nechce se vám pročítat stovky komentářů, abyste zjistili, jestli je vůbec dobrá. Právě tento problém nyní řeší Google pomocí AI shrnutí recenzí – krátkého odstavce, který vystihuje to nejčastější, co uživatelé o aplikaci píší.
Funkce se zobrazuje nad klasickými recenzemi v sekci s názvem „Co říkají uživatelé“ a podle Google by měla ušetřit čas a zjednodušit orientaci. AI přitom shrnuje jak kladné, tak záporné body.
Jak novinka funguje a kdy ji uvidíte?
Shrnutí se objeví pouze u aplikací, které mají dostatek recenzí – přesný počet ale Google nezveřejnil. Pod každým shrnutím najdete tlačítka, která vás jedním klepnutím přenesou k recenzím, jež daný problém nebo funkci zmiňují. Jde o shrnutí velikosti jednoho odstavce, které má být stručné, ale výstižné.
Postupné zavádění a inspirace u konkurence
Stejně jako u jiných novinek od Googlu je zavádění postupné. AI shrnutí se objevují zatím jen některým uživatelům a rozšiřování bude probíhat v následujících týdnech. Google testoval funkci už více než rok, ale nyní ji konečně spouští pro širší veřejnost.
Mimochodem, podobnou funkci představil Apple už letos v dubnu v rámci iOS App Store. Zdá se tedy, že souboj o to, kdo nabídne lepší uživatelský zážitek při výběru aplikací, se přesunul do oblasti AI.
Co to znamená pro běžné uživatele?
Shrnutí recenzí pomocí AI je drobný, ale praktický krok směrem k větší přehlednosti. Uživatelé se díky němu rychle zorientují, zda má aplikace problémy se stabilitou, nadměrnou reklamou nebo naopak vyniká intuitivním designem a funkčností.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře