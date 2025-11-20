Bestseller Motoroly míří do největší slevy roku. Edge 50 Fusion s prémiovou výbavou je za 3 590 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

Motorola posílá do Black Friday jednu z největších pecek. Oblíbená Motorola Edge 50 Fusion spadla z původních 5 590 Kč na neuvěřitelných 3 590 Kč, čímž se dostává do kategorie nejlépe vybavených telefonů do 4 tisíc. V Mobil Pohotovosti telefon chytíte nejlevněji v celém Česku, a navíc na vás čekají i jiné modely Motoroly za stejně atraktivní ceny.

Bestseller jen za 3 590 Kč

Motorola Edge 50 Fusion dokáže zaručeně ohromit. Svou výbavou by mohla konkurovat modelům v mnohem vyšší cenové kategorii, což z ní dělá absolutní hit Black Friday. Za pouhých 3 590 Kč má krásný 6,7″ pOLED displej s plynulou 144Hz obnovovací frekvencí, uvnitř běží Snapdragon 7s Gen 2, který zvládne i náročnější aplikace bez sekání, a voděodolnost IP68, což je zkrátka v téhle cenové kategorii rarita. Nechybí ani velká 5 000mAh baterie s 68W nabíjením, která vás dostane zpátky na půlku kapacity za pár minut.

Skvěle ale ušetříte i na jiných modelech. Třeba letos představená Motorola Edge 60 Pro padla z původní ceny 12 990 Kč na pouhých 7 990 Kč. Za tuhle cenu tak dostanete téměř vlajkový výkon, krásný pOLED displej, obří 6 000mAh baterii a trojici fotoaparátů, které si poradí i za horších světelných podmínek.

V akční nabídce najdete i kousky pod dva tisíce, a to třeba Motorola Moto G06 za pouhých 1 890 Kč místo 3 490 Kč.

Všechny zlevněné telefony Motoroly najdete na mp.cz.

