Marshall v Black Friday. Nejlepší repráky a sluchátka zlevnily i na polovinu ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

2025-11-21T17:00:54+01:00
• 21. 11. 2025#Příslušenství

Zbývá jen pár dnů do vyvrcholení Black Friday, a s tím přibývá i nespočet nových slev. Tentokrát se v Mobil Pohotovosti srazily ceny té největší klasiky ve světě audia, a vy tak ušetříte na ikonických sluchátkách a reproduktorech Marshall. Až o 3 tisíce levněji chytíte nejen designový kousek do domácnosti nebo na cesty, ale také famózní zvuk.

Marshall nejlevněji za celý rok

Minimálně 20 hodin poslechu, a to jak doma, tak u vody díky certifikaci IP67. To je Middleton, reproduktor v typicky stylovém designu, který si Marshall osvojil. Nezalekne se ani vody a už vůbec ne písku, takže s vámi zvládne cestovat kamkoli.

A jak zní? Middleton využívá techologii True Stereophonic, takže vám zaručí unikátní formu více směrového stereo zvuku. A pokud ani to nestačí, můžete zvuk amplifikovat pomocí dalších reproduktorů – tak dosáhnete ještě lepšího zážitku.

Ti, kteří hledají něco kompaktnějšího, mohou sáhnout po stejně odolném Emberton II. Na kvalitě ale rozhodně neubral, ba naopak – nabíječku nechte klidně doma, protože vydrží i přes 30 hodin hraní na jedno nabití.

Marshall v Black Friday. Nejlepší repráky a sluchátka zlevnily i na polovinu ceny

Sluchátka v akci

S krystalově čistým zvukem počítejte i ve sluchátkách Minor IV, která ve své 43% slevě spadla z 3 289 Kč na pouhých 1 889 Kč. Tyhle pecky do uší jsou vyšperkované po všech směrech. Mají upravený design pro ještě větší pohodlí, vydrží přes 30 hodin hraní a z formy je nedostane ani trocha vody.

A pokud dáváte přednost větším sluchátkům, do slevy padly i Major IV. I u nich najdete typický Marshall zvuk a stylový vzhled. Slibují více než 80 hodin poslechu a rychlé nabíjení, takže během 15 minut máte zpět 15 hodin.

Kupujte akční repráky a sluchátka Marshall už teď na mp.cz.

