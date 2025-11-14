ChatGPT získává skupinové chaty v rámci pilotního testování

Zdroj: OpenAI
AI služby se snaží nabídnout co nejlepší reakci a také se snaží přiblížit běžné lidské konverzaci. Aktuálně se sice nabízí hlasoví asistenti, ale většina takových služeb funguje na bázi chatu, tedy konverzace. Již nějakou dobu se nabízí u některých služeb možnost sdílení chatu, ale asi bylo jen otázkou času, než se objeví skupinové konverzace. Nyní s touto novinkou přichází ChatGPT.
Skupinová konverzace v ChatGPT
Společnost OpenAI představila novou skupinovou konverzaci, která nabízí možnost zahrnout do jednoho chatu až dvacet lidí. Samotné ChatPGT je součástí konverzace a reaguje standardně, jako by se jednalo o další osobu, ale hlavně je zde z důvodu vyšších funkcí. OpenAI uvádí, že může napomáhat s plánováním výletů, případně může spolupracovat na nějaké činnosti nebo výtvoru.
Dá se říci, že ChatGPT nyní nabízí lepší možnost kolaborativní práce jako takové. Aby toho nebylo málo, bot má možnost i reakcí na zprávy pomocí emoji. ChatGPT na základě konverzace vyhodnocuje, jestli vůbec má reagovat či nikoliv, takže se může stát, že se nabídne jen obyčejný skupinový chat, ale následně se může zapojit, jakmile rozpozná, že přišel jeho prostor.
Nechybí zde nejrůznější kontroly a nastavení ChatGPT. Přidávání lidí se řeší přes ikonu v horním pravém rohu, případně přes sdílený odkaz. Každý člen si před zapojením do skupinové konverzace vyplní profil v takovém případě. Novinka je dostupná pro účty typu ChatGPT Free, Go, Plus a Pro.
Jedná se ale o pilotní test, který je omezen na vybrané země – Japonsko, Nový Zéland, Jižní Korea a Tchaj-wan. Následně se asi dočkáme rozšíření. Funkce je dostupná v mobilních aplikacích i na webu.
