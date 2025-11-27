Tipy na Black Friday na Alza.cz: Bezdrátová sluchátka se slevou až 58 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Tipy na Black Friday na Alza.cz: Bezdrátová sluchátka se slevou až 58 %
2025-11-27T06:00:42+01:00
• 27. 11. 2025#Příslušenství

Listopadové nákupní období je v plném proudu a největší český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní akci roku. Aktuální Black Friday přináší výrazné cenové škrty napříč celým sortimentem elektroniky. Významné slevy, dosahující v některých případech hned v úvodu akce až 58 %, se letos týkají zejména kategorie audia a nejrůznějších typů bezdrátových sluchátek.

Níže přinášíme přehled jednotlivých kategorií a tipy na konkrétní zlevněné modely, které stojí za pozornost.

Komfortní poslech: Sluchátka přes hlavu a za uši

Pro uživatele preferující maximální komfort při delším poslechu, například v kanceláři nebo při cestování, jsou připraveny nejvýraznější slevy. V sekci velkých bezdrátových sluchátek přes hlavu dosahuje cenové zvýhodnění až zmíněných 58 %. Zlevněny jsou rovněž ergonomické modely za uši, kde se slevy pohybují do 44 %.

Kompaktní a zcela bez drátů: TWS a sluchátka do uší

Velký zájem je tradičně o segment kompaktních modelů vhodných pro každodenní nošení v kapse. Kategorie populárních True Wireless (zcela bezdrátových) sluchátek i klasických bezdrátových sluchátek do uší spojených kabelem nabízí shodně slevy až do výše 53 %.

Sluchátka pro aktivní pohyb

V nabídce nechybí ani modely určené pro sportovce. Speciální sportovní bezdrátová sluchátka, která se vyznačují zvýšenou odolností proti potu a jistějším uchycením v uších při pohybu, jsou nyní k dispozici se slevou až 50 %.

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů v rámci akce Black Friday lze nalézt přímo na webových stránkách e-shopu.

Prohlédnout kompletní nabídku Black Friday na Alza.cz

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

