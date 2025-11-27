Tipy na Black Friday na Alza.cz: Bezdrátová sluchátka se slevou až 58 %

Listopadové nákupní období je v plném proudu a největší český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní akci roku. Aktuální Black Friday přináší výrazné cenové škrty napříč celým sortimentem elektroniky. Významné slevy, dosahující v některých případech hned v úvodu akce až 58 %, se letos týkají zejména kategorie audia a nejrůznějších typů bezdrátových sluchátek.
Níže přinášíme přehled jednotlivých kategorií a tipy na konkrétní zlevněné modely, které stojí za pozornost.
Komfortní poslech: Sluchátka přes hlavu a za uši
Pro uživatele preferující maximální komfort při delším poslechu, například v kanceláři nebo při cestování, jsou připraveny nejvýraznější slevy. V sekci velkých bezdrátových sluchátek přes hlavu dosahuje cenové zvýhodnění až zmíněných 58 %. Zlevněny jsou rovněž ergonomické modely za uši, kde se slevy pohybují do 44 %.
- Bezdrátová sluchátka přes hlavu
- Bezdrátová sluchátka za uši
- Intezze NEO (-33 %)
- Shokz OpenFit Air růžová (-35 %)
- Jlab JBuds Sport ANC 4 True Wireless Earbuds Teal (-44 %)
- Shokz OpenFit Air černá (-35 %)
- Soundpeats Pearlclip Pro Purple (-38 %)
- Další slevy najdete zde
Kompaktní a zcela bez drátů: TWS a sluchátka do uší
Velký zájem je tradičně o segment kompaktních modelů vhodných pro každodenní nošení v kapse. Kategorie populárních True Wireless (zcela bezdrátových) sluchátek i klasických bezdrátových sluchátek do uší spojených kabelem nabízí shodně slevy až do výše 53 %.
- True Wireless sluchátka
- Bang & Olufsen Beoplay EX Black Anthracite (-50 %)
- Sencor SEP SHEEN TWS ANC Black (-50 %)
- Sencor SEP SHEEN TWS ANC White (-50 %)
- LAMAX Buds1 ANC (-50 %)
- LAMAX NeoPods1 ANC (-53 %)
- Další slevy najdete zde
- Bezdrátová sluchátka do uší
- Sony Noise Cancelling LinkBuds Fit (-40 %)
- QCY Alibuds Clear Black (-46 %)
- Rixon AirShots (-49 %)
- LAMAX Tones1 černá (-51 %)
- LAMAX NeoPods1 ANC (-53 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka pro aktivní pohyb
V nabídce nechybí ani modely určené pro sportovce. Speciální sportovní bezdrátová sluchátka, která se vyznačují zvýšenou odolností proti potu a jistějším uchycením v uších při pohybu, jsou nyní k dispozici se slevou až 50 %.
- JBL Tune 670NC černá (-40 %)
- Jlab JBuds Sport ANC 4 True Wireless Earbuds Teal (-44 %)
- LAMAX BeatComfort1 ANC (-50 %)
- Buxton BHP 8700 zelená (-50 %)
- Sencor SEP 703BT BL Dětská sluchátka (-50 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku všech zlevněných produktů v rámci akce Black Friday lze nalézt přímo na webových stránkách e-shopu.
Prohlédnout kompletní nabídku Black Friday na Alza.cz
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Huawei představil FreeBuds Pro 5 s NearLink [aktualizováno]
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře