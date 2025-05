Recenze Honor 400 Pro – AI video kouzelník

Honor 400 Pro; zdroj: Dotekománie

Honor před dvěma dny představil dva nové přírůstky do řady Honor 400, tedy do své číselné řady. Tato řada výrobce jede poněkud rychlejším tempem. Před rokem jsme totiž testovali jejího předchůdce v podobě Honor 200 Pro. Kam se tedy poděla řada Honor 300? Byla přeskočena? Nikoliv, jen se nedostala na náš trh. Číselná řada Honoru má tedy půlroční cyklus. Jak se letos povedl nejvyšší model aktuální řady Honor 400 Pro? Na to se dnes podíváme v recenzi.

Konstrukce

Číselná řada Honoru je poslední roky hodně o designu a není tomu jinak ani letos. Honor 400 Pro se rozhodně snaží zaujmout zadním modulem fotoaparátu, jinak je ale možná o něco decentnější než Honor 200 Pro. Ten totiž nabízel různé vzory zadního panelu včetně mramoru. Tady máme elegantní matná jednobarevná záda, která se mi v námi testované šedé moc líbí. Nechytají otisky prstů a díky jejich zaoblení plynule přechází na boční panel.

Rám je také mírně zakulacený a bohužel nepotěší fakt, že je plastový. Běžný uživatel to nejspíš ani nepozná, vypadá to jako zdařilá imitace hliníku nebo dokonce titanu. Odolnost matného plastového rámu je pak také solidní, telefon má vydržet nějaký ten pád. Vodě také odolá, Honor integroval dokonce odolnost IP69 kromě standardní IP68. Já osobně bych ale u telefonu s cenovkou blížící se dvaceti tisícům už rád viděl kovový rám. Působí na mě vždy o něco hodnotněji.

Zpátky ještě na záda. Těm dominuje modul fotoaparátu se třemi objektivy. Jeho design je zajímavý a netradiční. Někomu trochu připomíná modul u iPhonů, ale je takový víc roztažený do výšky. Jednotlivé objektivy mají oddělené čočky, a tak je čištění prachu trochu složitější. Celkově jsem modulu přišel na chuť a jediné, co bych změnil, je jeho lesklý rámeček s nápisem „200MP AI Camera“. Zaprvé bych se obešel bez toho nápisu, ale především bych ho rád viděl v matném provedení. Tak by se hodil více ke zbytku konstrukce.

Na celém telefonu najdeme jen tlačítko pro zapnutí a dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. V roce 2025, kdy se do telefonů zase velmi často dostávají různá AI tlačítka, která nelze kolikrát přemapovat, tohle vlastně chválím. Na druhou stranu je poměrně překvapivé, že nižší model Honor 400 Lite (recenze) nabízí tlačítko navíc na fotoaparát. Přitom na právě dnes testovaném modelu by se hodilo možná o něco více vzhledem k většímu zaměření na fotoaparát.

Honor 400 Pro není malý telefon, s úhlopříčkou 6,7 palce patří mezi ty velké a blíží se tak třeba těm větším iPhonům. Tloušťka činí 8,1 mm, hmotnost 205 gramů, čímž spadá spíše mezi lehčí modely.

Samozřejmostí jsou stereo reproduktory, přičemž druhý reproduktor má dokonce separátní výstup na horní straně v rámu. Celkově však zvuk není plně symetrický, dolní reproduktor je o něco hlasitější, jak to tak většinou u telefonů bývá.

Čtečka otisků prstů je optická, což se letos už tolik nenosí. Tohle ale není top model, a tak to telefonu prominu. Je umístěna poměrně nízko, ale zvyknete si. Ultrazvukovou bych zde viděl raději, je totiž o maličko rychlejší.

Displej

Samotný čelní panel není plochý, ale mírně zaoblený na všech stranách. To se mi líbí, displej tak jemně vystupuje z těla zařízení. Již z výroby je na zobrazovací panel aplikovaná plastová fólie. Já nejsem fanouškem těchto plastových fólií a zde mi její povrch přišel zvlášť nepříjemný. Osobně bych ji tak sloupnul a nahradil sklem.

U telefonů Honor už jsme si tak trochu zvykli na obdobu Dynamic Island. Výrobce tento pilulkový výřez v displeji nazývá Magic Capsule.

Always-on funkce v podstatě chybí. V nastavení systému ji naleznete, ale lze nastavit jen zobrazení po klepnutí na displej. Je to trochu škoda, alespoň základní neustálé zobrazení hodin a ikonek notifikací bych ocenil. Ano, nemáme tu pokročilý LTPO panel, ale ten k tomu není nutně potřeba.

Naopak velmi potěší vysoký maximální jas, v HDR peaku pak dokonce 5000 nitů. Viditelnost na přímém slunečním svitu je vynikající. Potěší také příjemné noční režimy pro oči (HONOR Eye Comfort Display). Ty vskutku mají něco do sebe a v noci se mi na displej u Honorů vždy pohodlněji dívá.

Hardware

Honor 400 Pro není žádné ořezávátko. Do vínku dostal loňský top procesor od Qualcommu, a to Snapdragon 8 Gen 3. To mi přijde jako skvělá volba a pro telefon vyšší střední třídy zcela ideální. Výkonu je i letos stále na rozdávání a benchmarky dle očekávání ukazují podobné výsledky jako třeba na Galaxy S24 Ultra.

Procesor je doplněn o 12 GB operační paměti a v naší krajině bude momentálně jediná verze úložiště o velikosti 512 GB.

Specifikace Honor 400 Pro

displej: 6,7 palců, 2800 x 1280 pixelů, OLED, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB

Dual SIM

Android 15 + MagicOS 9

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 50 MPx, OIS, 3x zoom 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx ? MPx

IP68, IP69

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4

rozměry: 160,8 x 76,1 x 8,1 mm; 205 gramů

baterie: 5300 mAh + 100 W USB C, 50 W bezdrátově

Výdrž baterie

Nová generace křemíkovo-uhlíkových baterií si našla cestu i do Honor 400 Pro. Máme tu konkrétně kapacitu 5300 mAh, což je velmi pěkná hodnota. V praxi jsem s telefonem dokázal absolvovat dva náročnější pracovní dny. Výdrž tak hodnotím jako nadprůměrnou.

Nabíjení probíhá maximálně výkonem 100 W přes kabel, ale musíte mít speciální adaptér do zásuvky od Honoru za zhruba tisícovku. Standardně přes mou 45W Power Delivery nabíječku se nabíjí jen výkonem kolem 10 W, což je škoda. Bezdrátové nabíjení tu máme, a to výkonem 50 W, opět při nutnosti speciální Honor bezdrátové nabíječky. Tu jsem ale bohužel v žádném českém obchodě v tuto chvíli nenašel.

Fotoaparát

Na zádech máme celkem tři fotoaparáty, a to oblíbenou kombinaci ultra širokoúhlý, hlavní snímač a teleobjektiv. Hlavní 200MPx snímač nabízí velikost 1/1.4″ a clonu f/1.9. Optická stabilizace je zde samozřejmostí. Teleobjektiv má trojnásobné optické přiblížení a rozlišení 50 MPx. Ultra širokoúhlý snímač má pak „jen“ 12 MPx, úhel záběru 112 stupňů a s podporou automatického ostření, čili ho lze využít i pro makro snímky.

Výsledné snímky jsou velice solidní a barevné podání je realistické. Pokud bych byl hnidopich, zmíním, že občas mají na můj vkus snímky až příliš tmavé stíny, jindy jsou pak zase naopak příliš přeexponované (příliš světlé). Mnoho lidí ale tento kontrastnější vzhled kvituje, nemusíte fotky už dále nijak upravovat.

Ultra širokoúhlý snímač jak už to tak bývá, tak má poměrně měkčí fotky (s méně detaily) za horšího osvětlení a v noci.

Software v hlavní roli AI video

Honor 400 Pro nabízí operační systém Android 15 s nadstavbou MagicOS 9. V době vydání recenze má k dispozici květnovou bezpečnostní záplatu. Výrobce značně zapracoval na softwarové podpoře. Ještě vloni Honor 200 Pro nabízel jen tři roky. Letos tu máme rovnou dvojnásobek. Telefon tak dostane 6 let bezpečnostních záplat a 6 verzí Androidu. To je super krok správným směrem.

Do systému i oproti top modelu Magic 7 Pro přibylo pár nových AI funkcí. Mě nejvíce zaujala integrovaná možnost převést obrázek na video přímo v galerii. Zde se používá model Veo od Googlu. Stačí vám tak nahrát obrázek a na základě něj je vytvořeno 5sekundové video. Funguje to překvapivě skvěle. Výsledek je tak ve dvou třetinách případů opravdu uvěřitelný a použitelný. Občas to, jak už to tak u AI bývá, trochu halucinuje, nebo vám to nic nevytvoří, protože vstupní obrázek nebyl vhodný. Dodal bych, že není možné zadat při generaci jakýkoliv prompt, vše se děje automaticky.

Třeba ze statické fotky pejska ale vytvořil téměř dokonalý klip. Pár příkladů přikládám níže. Tahle funkce nicméně nebude zcela zdarma. Uživatel dostane 10 generování denně po dobu prvních dvou měsíců. Kolik to bude stát, nevíme.

Dále tu najdeme AI přepočítání pro zvýšení kvality snímku. Líbí se mi AI výřez, který vyjme objekt či osobu ze snímku a můžete jí dát jiné pozadí. Funguje to dobře, jen vyjmutý objekt má občas kolem sebe takovou jemnou záři, nebo chybí stín. Na stíny zapomíná i AI Guma při mazání kolemjdoucích.

Zpátky k samotnému systému. Nepotěší větší množství předinstalovaných aplikací třetích stran. Jinak je optimalizace skvělá a vše běží velmi plynule.

Zhodnocení

Honor 400 Pro je zajímavá stylovka ve vyšší střední třídě. Líbí se mi, že výrobce nespí na vavřínech a přidává zajímavé AI funkce i do těchto nižších modelů (nikoliv jen top modelů). Mě zaujala možnost generovat AI videa z obrázků, jakkoliv to bude v budoucnu placená funkce. Samotný telefon nabízí výborný displej, elegantnější decentní design než loňský předchůdce, přičemž stále se snaží zaujmout zajímavým modulem fotoaparátu. Ten schovává tři schopné snímače a pochvalu si rozhodně zaslouží i baterie. Výrobce také značně vylepšil softwarovou podporu. Zklame absence always-on zobrazení a mě mrzí také plastový rám, kovový by působil o něco lépe.

Novinka od Honoru se začíná prodávat ode dneška s cenovkou 18 990 Kč. V této cenové hladině je konkurence silná. Za příplatek tisíc korun můžete mít letošní top model Xiaomi 15 s lepším procesorem, nebo lze sáhnout po Samsung Galaxy S24 FE. Ten má ale naopak slabší čip, menší baterii a horší teleobjektiv. Konkurencí je určitě také základní Galaxy S24 a Pixel 9. Honor 400 Pro má ale rozhodně, co nabídnout a doporučuji ho minimálně zvážit při výběru v této cenové hladině.

Klady

100W drátové nabíjení a 50W bezdrátové

Elegantní decetní design

Skvělý fotoaparát

Solidní výdrž baterie

Softwarová podpora 6 let

Zápory

Plastový rám do telefonu za skoro 20 tisíc nepatří

Absence always-on zobrazení

