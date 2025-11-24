Honor 500 a 500 Pro: Nové telefony s obřími bateriemi a dobrými specifikacemi

Zdroj: Honor
Honor neudržel tajemství a již dříve ukázal nadcházející novinky. Dnes jsme se dočkali kompletního představení mobilů Honor 500 a Honor 500 Pro. Dle specifikací se nejedná o ořezávátka a zapadnou hravě do vyšší střední třídy.
Honor 500 a Honor 500 Pro
Oba mobily sdílí některé specifikace, jako třeba displej. Ten má vyšší rozlišení a hlavně může dosahovat v případě jasu až na hodnotu 6000 nitů. Fotografická výbava je podobná, tedy hlavní roli hraje 200MPx senzor a pak je zde ultra širokoúhlý foťák. Jen Honor 500 Pro má navíc další senzor s trojnásobným zoomem. Další společnou specifikací je baterie. Honor 500 a Honor 500 Pro se mohou chlubit kapacitou 8000 mAh, přičemž tloušťka obou novinek je pod 8 mm.
O nabíjení se stará 80W technologie, jen tedy vyšší varianta má navíc i bezdrátové nabíjení. Novinky se také liší i u procesorů. Honor 500 je vybaven čipem Snapdragon 8s Gen 4 a Honor 500 Pro má naopak Snapdragon 8 Elite. Nejde tedy o nejvýkonnější a nejnovější procesory, ale na druhou stranu mají dostatek výkonu na dlouhou dobu.
Smartphonům nechybí stereo, vysoká odolnost vůči vodě a prachu a nejmodernější technologie v případě konektivity. I po designové stránce jsou celkem netradiční. Zatím ale nevíme, kdy se dostanou do Česka. Základní verze startuje na ceně cca 8 000 Kč, Pro verze pak na cca 10 600 Kč. Ceny jsou bez daně a poplatků, takže ty případné české budou vyšší, respektive budou asi začínat na 10 400 a 13 800 Kč.
Specifikace
|HONOR 500
|HONOR 500 Pro
|displej:
|6,7 palců, 2736×1264 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 6000 nitů
|procesor:
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 8 Elite
|RAM:
|12/16 GB LPDDR5 RAM
|úložiště:
|256/512 GB nebo 1TB
|Operační systém:
|Android 16 + MagicOS 10.0
|Dual SIM:
|Dual SIM (nano + nano)
|Foťáky:
|Zadní:
Přední:
|Zadní:
Přední:
|Zabezpečení/Čtečka otisků:
|čtečka otisků prstů v displeji (optická)
|čtečka otisků prstů v displeji (sonická)
|Audio:
|USB Type-C Audio, stereo
|Odolnost/IP:
|IP68, IP69, IP69K
|Konektivita a Porty:
|5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be, Bluetooth 6.0, Kompletní sada GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS), USB Type-C, NFC
|rozměry a hmotnost:
|155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 198 gramů
|155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 201 gramů
|baterie a nabíjení:
|8000 mAh + 80W USB C
|8000 mAh + 80 W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: fonearena.com
