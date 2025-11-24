Honor 500 a 500 Pro: Nové telefony s obřími bateriemi a dobrými specifikacemi

Honor 500 a 500 Pro: Nové telefony s obřími bateriemi a dobrými specifikacemi
2025-11-24T20:00:46+01:00
24. 11. 2025

Zdroj: Honor

Honor neudržel tajemství a již dříve ukázal nadcházející novinky. Dnes jsme se dočkali kompletního představení mobilů Honor 500 a Honor 500 Pro. Dle specifikací se nejedná o ořezávátka a zapadnou hravě do vyšší střední třídy.

Honor 500 a Honor 500 Pro

Oba mobily sdílí některé specifikace, jako třeba displej. Ten má vyšší rozlišení a hlavně může dosahovat v případě jasu až na hodnotu 6000 nitů. Fotografická výbava je podobná, tedy hlavní roli hraje 200MPx senzor a pak je zde ultra širokoúhlý foťák. Jen Honor 500 Pro má navíc další senzor s trojnásobným zoomem. Další společnou specifikací je baterie. Honor 500 a Honor 500 Pro se mohou chlubit kapacitou 8000 mAh, přičemž tloušťka obou novinek je pod 8 mm.

honor 500 800x800x honor 500 pro 800x800x

Honor 500 a Honor 500 Pro; Zdroj: Honor

O nabíjení se stará 80W technologie, jen tedy vyšší varianta má navíc i bezdrátové nabíjení. Novinky se také liší i u procesorů. Honor 500 je vybaven čipem Snapdragon 8s Gen 4 a Honor 500 Pro má naopak Snapdragon 8 Elite. Nejde tedy o nejvýkonnější a nejnovější procesory, ale na druhou stranu mají dostatek výkonu na dlouhou dobu.

Smartphonům nechybí stereo, vysoká odolnost vůči vodě a prachu a nejmodernější technologie v případě konektivity. I po designové stránce jsou celkem netradiční. Zatím ale nevíme, kdy se dostanou do Česka. Základní verze startuje na ceně cca 8 000 Kč, Pro verze pak na cca 10 600 Kč. Ceny jsou bez daně a poplatků, takže ty případné české budou vyšší, respektive budou asi začínat na 10 400 a 13 800 Kč.

Specifikace

HONOR 500HONOR 500 Pro
displej:6,7 palců, 2736×1264 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 6000 nitů
procesor:Snapdragon 8s Gen 4Snapdragon 8 Elite
RAM:12/16 GB LPDDR5 RAM
úložiště:256/512 GB nebo 1TB
Operační systém:Android 16 + MagicOS 10.0
Dual SIM:Dual SIM (nano + nano)
Foťáky:Zadní:

  • 200 MPx, (f/1.9, OIS)
  • 12 MPx, 112° + makro

Přední:

  • 50 MPx (f/2.0)
  • 3D kamera
Zadní:

  • 200 MPx, (f/1.9, OIS)
  • 12 MPx 112° + makro
  • 50 MPx, 3X zoom (OIS, f/2.4)

Přední:

  • 50 MPx
  • 3D kamera
Zabezpečení/Čtečka otisků:čtečka otisků prstů v displeji (optická)čtečka otisků prstů v displeji (sonická)
Audio:USB Type-C Audio, stereo
Odolnost/IP:IP68, IP69, IP69K
Konektivita a Porty:5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be, Bluetooth 6.0, Kompletní sada GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS), USB Type-C, NFC
rozměry a hmotnost:155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 198 gramů155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 201 gramů
baterie a nabíjení:8000 mAh + 80W USB C8000 mAh + 80 W USB C, 50W bezdrátově

Zdroj: fonearena.com

