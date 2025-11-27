Spotify nově umožní import playlistů z konkurenčních služeb

2025-11-26T18:18:45+01:00
27. 11. 2025

Spotify představilo novou funkci, která výrazně usnadní přechod z jiných hudebních streamovacích služeb. Díky integraci s nástrojem TuneMyMusic si nyní můžete pohodlně importovat své oblíbené playlisty přímo do své knihovny na Spotify, a to během několika minut.

Nová funkce „Importujte svou hudbu“ přímo v aplikaci Spotify

Spotify nově nabízí možnost přenést hudební sbírku z jiných platforem přímo v mobilní aplikaci. Funkce je dostupná v sekci „Tvoje knihovna“, kde stačí sjet na konec stránky a klepnout na tlačítko „Importujte svou hudbu“. Následně vás Spotify provede připojením ke službě TuneMyMusic a samotným přenosem dat.

Social How To Carousel 1 1080x1350x

Zdroj: Spotify

Jak přenos funguje a které platformy podporuje?

Po připojení si jednoduše zvolíte zdrojovou platformu, odkud chcete playlisty přenést. Playlisty se zkopírují do Spotify, originály ale zůstanou zachovány. Na výběr máte mimo jiné tyto služby: Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, SoundCloud, Tidal, Deezer, Pandora a další.

spotify transfer music 1646x1776x

Zdroj: Spotify

Novinka přichází v době, kdy se streamingové platformy předhánějí v tom, jak přilákat nové uživatele. Apple Music již delší dobu nabízí integrovaný přenos hudby přes nastavení systému iOS a Android, a podobné možnosti má i YouTube Music. TuneMyMusic standardně umožňuje bezplatný přenos jen do 500 skladeb. Díky integraci v aplikaci nyní získává uživatel přímý a bezplatný přístup k robustnějším možnostem.

Jaké výhody to přináší Spotify a TuneMyMusic?

Ačkoliv Spotify nezveřejnilo detaily dohody, jde o výhodné partnerství pro obě strany. Spotify získává nástroj, který může zvýšit konverzi uživatelů z konkurenčních platforem. TuneMyMusic zase přichází k obrovské uživatelské základně, což může zvýšit povědomí o této službě a přinést nové platící zákazníky.

Zdroj: techcrunch.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

