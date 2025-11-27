Spotify nově umožní import playlistů z konkurenčních služeb

Zdroj: Dotekománie
Spotify představilo novou funkci, která výrazně usnadní přechod z jiných hudebních streamovacích služeb. Díky integraci s nástrojem TuneMyMusic si nyní můžete pohodlně importovat své oblíbené playlisty přímo do své knihovny na Spotify, a to během několika minut.
Nová funkce „Importujte svou hudbu“ přímo v aplikaci Spotify
Spotify nově nabízí možnost přenést hudební sbírku z jiných platforem přímo v mobilní aplikaci. Funkce je dostupná v sekci „Tvoje knihovna“, kde stačí sjet na konec stránky a klepnout na tlačítko „Importujte svou hudbu“. Následně vás Spotify provede připojením ke službě TuneMyMusic a samotným přenosem dat.
Jak přenos funguje a které platformy podporuje?
Po připojení si jednoduše zvolíte zdrojovou platformu, odkud chcete playlisty přenést. Playlisty se zkopírují do Spotify, originály ale zůstanou zachovány. Na výběr máte mimo jiné tyto služby: Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, SoundCloud, Tidal, Deezer, Pandora a další.
Novinka přichází v době, kdy se streamingové platformy předhánějí v tom, jak přilákat nové uživatele. Apple Music již delší dobu nabízí integrovaný přenos hudby přes nastavení systému iOS a Android, a podobné možnosti má i YouTube Music. TuneMyMusic standardně umožňuje bezplatný přenos jen do 500 skladeb. Díky integraci v aplikaci nyní získává uživatel přímý a bezplatný přístup k robustnějším možnostem.
Jaké výhody to přináší Spotify a TuneMyMusic?
Ačkoliv Spotify nezveřejnilo detaily dohody, jde o výhodné partnerství pro obě strany. Spotify získává nástroj, který může zvýšit konverzi uživatelů z konkurenčních platforem. TuneMyMusic zase přichází k obrovské uživatelské základně, což může zvýšit povědomí o této službě a přinést nové platící zákazníky.
