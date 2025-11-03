Huawei také chystá svůj vlastní Air

Zdroj: Dotekomanie.cz
Segment tenkých mobilů odstartoval Samsung se svým modelem Edge, ale následně jsme se dočkali iPhonu Air, s čímž se tak trochu roztrhl pytel. Už zde máme například Moto X70 Air nebo Nubia Air. Další v pořadí bude Huawei.
Huawei Mate 70 Air
Samotný mobil se bude jmenovat Huawei Mate 70 Air, jak ukazují uniklé fotky této novinky. Mnoho informací zatím není k dispozici, ale ví se, že displej má mít 6,9palcovou úhlopříčku. Nebude se tedy jednat o nějak malé zařízení. Co se týče samotné tloušťky, tak máme očekávat 6 mm, nebo něco kolem této hodnoty.
Tato hodnota bude tedy těla bez fotomodulu, ale jak je vidět, tak právě foťáky jsou zde v masivním prvku. Jak moc je tato část mobilu tlustá, nevíme.
O výkon se má starat Kirin 9020, který je spárován s 16 GB operační paměti. Systém je zde samozřejmě HarmonyOS. Zatím nevíme, jak velká kapacita baterie bude v těle, ale je jasné, že pokud se Huawei Mate 70 Air dostane i na globální trh, nebude mít podporu pro 5G sítě.
