Huawei také chystá svůj vlastní Air

Huawei také chystá svůj vlastní Air
2025-11-03T22:00:03+01:00
• 3. 11. 2025#Smartphony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Segment tenkých mobilů odstartoval Samsung se svým modelem Edge, ale následně jsme se dočkali iPhonu Air, s čímž se tak trochu roztrhl pytel. Už zde máme například Moto X70 Air nebo Nubia Air. Další v pořadí bude Huawei.

Podcast: Otestovali jsme iPhone Air a 17, jaké mají chyby?

Huawei Mate 70 Air

Samotný mobil se bude jmenovat Huawei Mate 70 Air, jak ukazují uniklé fotky této novinky. Mnoho informací zatím není k dispozici, ale ví se, že displej má mít 6,9palcovou úhlopříčku. Nebude se tedy jednat o nějak malé zařízení. Co se týče samotné tloušťky, tak máme očekávat 6 mm, nebo něco kolem této hodnoty.

Tato hodnota bude tedy těla bez fotomodulu, ale jak je vidět, tak právě foťáky jsou zde v masivním prvku. Jak moc je tato část mobilu tlustá, nevíme.

Mate70 Air live image 1024x576x

Zdroj: huaweicentral

O výkon se má starat Kirin 9020, který je spárován s 16 GB operační paměti. Systém je zde samozřejmě HarmonyOS. Zatím nevíme, jak velká kapacita baterie bude v těle, ale je jasné, že pokud se Huawei Mate 70 Air dostane i na globální trh, nebude mít podporu pro 5G sítě.

Zdroje: gsmarena.com, huaweicentral.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat