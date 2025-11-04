Black Friday na Alze: Až 62% slevy na klíčové prvky chytré domácnosti KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday na Alze: Až 62% slevy na klíčové prvky chytré domácnosti
2025-11-03T19:55:51+01:00
4. 11. 2025

Gigant Alza.cz spustil svou každoroční slevovou akci Black Friday, která tradičně patří mezi nejvýznamnější události roku v oblasti retailu. Letošní nabídka klade silný důraz na segment Smart Home, přičemž slevy v klíčových kategoriích dosahují až 62 %. Akce tak poskytuje jedinečnou příležitost k modernizaci bydlení a implementaci pokročilých inteligentních systémů.

Integrace a komfort: Od doplňků po spotřebiče

Součástí nabídky jsou i produkty určené pro každodenní komfort a estetiku interiéru. Významné slevy zjednodušují pořízení zařízení, která se plynule integrují do stávajících ekosystémů chytré domácnosti.

  • Chytré bytové doplňky: Slevy až 53 % zahrnují chytré čističky vzduchu, zvlhčovače, meteostanice nebo robotické vysavače.
  • Smart osvětlení:54% sleva na inteligentní žárovky, LED pásky a lampy umožňuje dynamickou personalizaci atmosféry domova a často přispívá k úspoře energie.
  • Chytré spotřebiče: Výběr malých i velkých spotřebičů, u nichž lze dosáhnout úspory až 40 %, nabízí modernizaci kuchyně a prádelny s možností vzdáleného ovládání a diagnostiky.

Gemini Generated Image hfrvrfhfrvrfhfrv 1024x576x

Tipy na Alza Black Friday Chytrá Domácnost

Kompletní nabídka Black Friday je dostupná na speciální stránce Alza.cz. Pro zájemce o chytrou domácnost představuje aktuální akce jeden z nejvýhodnějších momentů pro rozšíření nebo vybudování kompletního inteligentního systému.

Navštivte stránku Black Friday na Alza.cz: alza.cz/black-friday

