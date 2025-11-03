Swift míří na Android: Vývojáři mohou nyní vytvářet aplikace pro oba systémy s jedním kódem

Swift míří na Android: Vývojáři mohou nyní vytvářet aplikace pro oba systémy s jedním kódem
2025-11-03T20:00:31+01:00
• 3. 11. 2025#Android #iOS

Zdroj: XDA-Developers

Programovací jazyk Swift, který byl dosud primárně doménou Apple ekosystému, se oficiálně dostává i na platformu Android. Díky nově představenému Swift SDK pro Android mohou vývojáři tvořit nativní aplikace v jazyce Swift také pro konkurenční systém. To otevírá zcela nové možnosti pro multiplatformní vývoj.

Swift SDK pro Android: Přelom v multiplatformním vývoji?

Za projektem stojí Android Workgroup, která funguje jako součást open-source iniciativy Swift. Skupina oficiálně oznámila spuštění Swift SDK pro Android v říjnu 2025, čímž udělala důležitý krok k rozšíření tohoto moderního a oblíbeného jazyka mimo iOS a macOS.

„Tato novinka otevírá nové možnosti pro vývoj mobilních aplikací napříč platformami a urychluje inovace v mobilním ekosystému,“ uvedl Joannis Orlandos, předseda Android Workgroup.

Kromě samotného SDK vývojáři obdrželi i úvodní průvodce pro vytvoření první aplikace v jazyce Swift na Androidu, ukázkové projekty na GitHubu a další výukové materiály.

Co to znamená pro vývojáře i uživatele?

Z pohledu vývojářů jde o důležitý krok, protože umožňuje:

  • snadnější sdílení kódu mezi iOS a Android verzemi aplikací
  • rychlejší prototypování multiplatformních projektů
  • a možnost znovupoužití části existujících Swift knihoven
blog hero2x 1760x764x

Zdroj: Phone Arena

Pro koncové uživatele, zejména na Androidu, by to mohlo znamenat, že více kvalitních aplikací dosud dostupných jen na iOS se brzy objeví i na jejich platformě. Zvláště u menších vývojářských týmů nebo jednotlivců, kteří si doposud nemohli dovolit vyvíjet dvě verze aplikace paralelně.

Swift vs. Kotlin Multiplatform: Konkurence se zostřuje

Zatímco Kotlin Multiplatform zůstává v současnosti nejpoužívanější technologií pro multiplatformní mobilní vývoj, rozšíření Swiftu na Android přináší novou alternativu. Obě platformy stále vyžadují určitou míru práce s nativními prvky, ale možnost opětovného využití logiky a datových struktur mezi platformami zůstává obrovským benefitem.

Zatím nelze očekávat, že by Swift SDK změnil pravidla hry přes noc. Ale i malé krůčky mohou vést k výraznému posunu v tom, jak budou multiplatformní aplikace v budoucnu vznikat.

Zdroj: phonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat