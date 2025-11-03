Swift míří na Android: Vývojáři mohou nyní vytvářet aplikace pro oba systémy s jedním kódem

Zdroj: XDA-Developers
Programovací jazyk Swift, který byl dosud primárně doménou Apple ekosystému, se oficiálně dostává i na platformu Android. Díky nově představenému Swift SDK pro Android mohou vývojáři tvořit nativní aplikace v jazyce Swift také pro konkurenční systém. To otevírá zcela nové možnosti pro multiplatformní vývoj.
Swift SDK pro Android: Přelom v multiplatformním vývoji?
Za projektem stojí Android Workgroup, která funguje jako součást open-source iniciativy Swift. Skupina oficiálně oznámila spuštění Swift SDK pro Android v říjnu 2025, čímž udělala důležitý krok k rozšíření tohoto moderního a oblíbeného jazyka mimo iOS a macOS.
„Tato novinka otevírá nové možnosti pro vývoj mobilních aplikací napříč platformami a urychluje inovace v mobilním ekosystému,“ uvedl Joannis Orlandos, předseda Android Workgroup.
Kromě samotného SDK vývojáři obdrželi i úvodní průvodce pro vytvoření první aplikace v jazyce Swift na Androidu, ukázkové projekty na GitHubu a další výukové materiály.
Co to znamená pro vývojáře i uživatele?
Z pohledu vývojářů jde o důležitý krok, protože umožňuje:
- snadnější sdílení kódu mezi iOS a Android verzemi aplikací
- rychlejší prototypování multiplatformních projektů
- a možnost znovupoužití části existujících Swift knihoven
Pro koncové uživatele, zejména na Androidu, by to mohlo znamenat, že více kvalitních aplikací dosud dostupných jen na iOS se brzy objeví i na jejich platformě. Zvláště u menších vývojářských týmů nebo jednotlivců, kteří si doposud nemohli dovolit vyvíjet dvě verze aplikace paralelně.
Swift vs. Kotlin Multiplatform: Konkurence se zostřuje
Zatímco Kotlin Multiplatform zůstává v současnosti nejpoužívanější technologií pro multiplatformní mobilní vývoj, rozšíření Swiftu na Android přináší novou alternativu. Obě platformy stále vyžadují určitou míru práce s nativními prvky, ale možnost opětovného využití logiky a datových struktur mezi platformami zůstává obrovským benefitem.
Zatím nelze očekávat, že by Swift SDK změnil pravidla hry přes noc. Ale i malé krůčky mohou vést k výraznému posunu v tom, jak budou multiplatformní aplikace v budoucnu vznikat.
