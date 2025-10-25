Garmin oživuje nabídku hodinek pro piloty

2025-10-24T19:01:20+02:00
• 25. 10. 2025#Ostatní

Garmin D2 Mach 2 | Zdroj: Garmin

Americká firma Garmin po více než dvou letech aktualizuje pro nás méně známou produktovou řadu s označením D2. Zástupci v této sérii jsou hlavně určeni pro letecké piloty a není tomu jinak ani u dnešních novinek. Obchody zanedlouho začnou nabízet dvojici nesoucí název D2 Air X15 a D2 Mach 2.

Generačně dospěli

Model D2 Air X15 nabízí 1,4palcový AMOLED panel, který chrání rámeček z nerezové oceli a odolné sklo Gorilla Glass 3. Když zcela vynecháme standardní fitness funkce, tak piloti naopak určitě ocení vestavěné LED světlo nebo možnost vzdálené kontroly stavu letadla (stav baterie a palivové nádrže). Samozřejmostí je celosvětová letecká databáze, HSI navigace, meteorologické údaje či prohlížení záznamů o letech. Klíčovou roli může hrát výdrž v rozmezí 20 hodin až 10 dnů.

Garmin D2 Air X15 3200x910x

Garmin D2 Air X15 | Zdroj: Garmin

Druhý přírůstek D2 Mach 2 má sice stejný displej, ale navrch přidává titanový rámeček a safírové sklíčko. Majitelé v základu nepochybně ocení nejpodrobnější letecké mapy z dílny Garminu, kde lze dokonce sledovat i vlastní dráhu letu. Dalším benefitem je režim přístrojového potápění včetně upozornění na předem nastavenou hloubku (max. 40 metrů). Tyto hodinky zvládnou provoz v délce 58 hodin až 26 dnů.

Garmin D2 Mach 2 4 3200x910x

Garmin D2 Mach 2 | Zdroj: Garmin

Oba zástupci komunikují přes doprovodnou mobilní aplikaci Garmin Pilot a přes aplikaci Garmin Messenger můžete obousměrně zasílat zprávy přímo z hodinek. Integrovaný mikrofon s reproduktorem dovoluje během letu si nahrát hlasové poznámky. Firma si za model D2 Air X15 po přepočtu říká zhruba 13 608 Kč. Pro náročné uživatele je připraven model D2 Mach 2 za cenu od cca 28 261 Kč.

Garmin D2 Mach 2 3 3200x2368x Garmin D2 Mach 2 2 3200x2368x

Garmin D2 Mach 2 | Zdroj: Garmin

Zdroje: garmin.com, garmin.com, gizmochina.com

