Garmin oživuje nabídku hodinek pro piloty

Americká firma Garmin po více než dvou letech aktualizuje pro nás méně známou produktovou řadu s označením D2. Zástupci v této sérii jsou hlavně určeni pro letecké piloty a není tomu jinak ani u dnešních novinek. Obchody zanedlouho začnou nabízet dvojici nesoucí název D2 Air X15 a D2 Mach 2.
Generačně dospěli
Model D2 Air X15 nabízí 1,4palcový AMOLED panel, který chrání rámeček z nerezové oceli a odolné sklo Gorilla Glass 3. Když zcela vynecháme standardní fitness funkce, tak piloti naopak určitě ocení vestavěné LED světlo nebo možnost vzdálené kontroly stavu letadla (stav baterie a palivové nádrže). Samozřejmostí je celosvětová letecká databáze, HSI navigace, meteorologické údaje či prohlížení záznamů o letech. Klíčovou roli může hrát výdrž v rozmezí 20 hodin až 10 dnů.
Druhý přírůstek D2 Mach 2 má sice stejný displej, ale navrch přidává titanový rámeček a safírové sklíčko. Majitelé v základu nepochybně ocení nejpodrobnější letecké mapy z dílny Garminu, kde lze dokonce sledovat i vlastní dráhu letu. Dalším benefitem je režim přístrojového potápění včetně upozornění na předem nastavenou hloubku (max. 40 metrů). Tyto hodinky zvládnou provoz v délce 58 hodin až 26 dnů.
Oba zástupci komunikují přes doprovodnou mobilní aplikaci Garmin Pilot a přes aplikaci Garmin Messenger můžete obousměrně zasílat zprávy přímo z hodinek. Integrovaný mikrofon s reproduktorem dovoluje během letu si nahrát hlasové poznámky. Firma si za model D2 Air X15 po přepočtu říká zhruba 13 608 Kč. Pro náročné uživatele je připraven model D2 Mach 2 za cenu od cca 28 261 Kč.
