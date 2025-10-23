Samsung představí Galaxy brýle, ale letos to nebude

Zdroj: Dotekomanie.cz
Samsung ve spolupráci s Googlem a Qualcommem konečně představil svou verzi brýlí pro rozšířenou a virtuální realitu, přičemž jednou z pozitivních vlastností je samotná cena, která je podstatně nižší než u Applu a jeho Vision Pro. Současně brýle nabízí širší ekosystém aplikací a služeb. V rámci představení došlo také na dotazy, které zodpověděl Drew Blackard pro web TechRadar.
Samsung představil Galaxy XR, má jednu podstatnou výhodu
„Běžné“ brýle budou
Drew Blackard, VP Mobile Product Management v Samsungu, odpovídal na dotazy kolem nových brýlí, tedy spíše Galaxy XR a také došlo na dotazy kolem brýlí s rozšířenou realitou. V první řadě jsme se ale dozvěděli, že Samsung mohl ve své podstatě představit Galaxy XR již dříve, ale nejednalo by se o plnohodnotné zařízení. Tím myslel, že s příchodem Gemini se značně rozšířily možnosti. Právě AI je nedílnou součástí tohoto typu zařízení a bez Gemini by byly funkce omezené.
Co se týče další fáze, která bude obsahovat chytré brýle, tedy méně nápadné zařízení, tak se nechtěl moc vyjadřovat, ale rovnou uvedl, že letos nemáme očekávat jakoukoliv novinku v této oblasti. Sice nespecifikoval, kdy konkrétně dojde na představení, ale současně uvedl, že aktuální verze je ve finalizační fázi. Opouští postupně tedy fázi konceptů a prototypů a rovnou se blíží do finalizační fáze.
Samsung tedy už začíná řešit, jak bude finální produkt vypadat, jaké funkce budou obsaženy a co vše se bude nabízet. Není tedy jisté, jestli se dočkáme rovnou v příštím roce, ale můžeme odhadnout, že by se Samsung brýle mohly objevit na konci dalšího roku, pokud vše půjde dobře.
Nevíme ale, o jaký typ brýlí půjde. Co je ale jisté, je použití operační systému. I tato novinka nabídne Android XR, který je designovaný právě pro takové použití. Je dost pravděpodobné, že první iterace brýlí nabídne jen hlasové ovládání a až poté přijde verze s displejem, případně se nabídnou obě varianty. Meta tak dostane konkurenci ke svým novinkám Ray-Ban Meta Gen 2 a Meta Ray-Ban Display.
