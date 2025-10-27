Apple Mapy se zřejmě změní, mají nabídnout reklamy

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple si některé služby řeším sám a snaží se nabízet trochu odlišnou zkušenost, případně se nechce spoléhat na jiné společnosti. To evidentně neplatí o umělé inteligenci, kde spolupracuje s největšími hráči na trhu. I tak nabízí svou vlastní mapovou službu. Ta se netěší velkému zájmu, respektive uživatelé více používají jiné služby. I tak se zřejmě během dalšího roku změní.
Apple Mapy a reklama
Apple Mapy nabízí poměrně čisté prostředí a dá se říci, že se více méně jedná pro společnost o prodělečná projekt. Důvod je jednoduchý. Nemají jakoukoliv monetizaci, takže Apple do této služby musí pumpovat peníze. Mark Gurman z redakce Bloomberg ale uvádí, že Apple začal více pracovat právě na reklamách v Apple Mapách.
Samotná podoba není známá, ale reklamy mají dát možnost firmám se více zviditelnit ve výsledcích, případně v samotných mapových podkladech. Kromě toho se má pracovat na systému doporučování pomocí AI, takže reklamy budou více zacílené, zřejmě i dle potřeb uživatele. Celý systém by se měl podobat tomu, co se nabízí v AppStore.
Samotné přípravy na zavedení reklam začaly zřejmě již v roce 2022, ale právě v následujícím roku by mělo dojít ke spuštění. Dá se očekávat, že tuto novinku uvítají samotné firmy, ale současně se setká s odporem ze strany uživatelů. Apple musí být v tomto případě velmi opatrný, jelikož odliv uživatelů ke konkurenci může zasáhnout uživatelskou základnu a také případné příjmy z reklam.
Zdroje: engadget.com, macrumors.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře