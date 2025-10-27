Apple Mapy se zřejmě změní, mají nabídnout reklamy

Apple Mapy se zřejmě změní, mají nabídnout reklamy
2025-10-27T16:00:46+01:00
27. 10. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple si některé služby řeším sám a snaží se nabízet trochu odlišnou zkušenost, případně se nechce spoléhat na jiné společnosti. To evidentně neplatí o umělé inteligenci, kde spolupracuje s největšími hráči na trhu. I tak nabízí svou vlastní mapovou službu. Ta se netěší velkému zájmu, respektive uživatelé více používají jiné služby. I tak se zřejmě během dalšího roku změní.

Apple Mapy a reklama

Apple Mapy nabízí poměrně čisté prostředí a dá se říci, že se více méně jedná pro společnost o prodělečná projekt. Důvod je jednoduchý. Nemají jakoukoliv monetizaci, takže Apple do této služby musí pumpovat peníze. Mark Gurman z redakce Bloomberg ale uvádí, že Apple začal více pracovat právě na reklamách v Apple Mapách.

Samotná podoba není známá, ale reklamy mají dát možnost firmám se více zviditelnit ve výsledcích, případně v samotných mapových podkladech. Kromě toho se má pracovat na systému doporučování pomocí AI, takže reklamy budou více zacílené, zřejmě i dle potřeb uživatele. Celý systém by se měl podobat tomu, co se nabízí v AppStore.

iPhone 17 series 1 1 3 5618x3154x

iPhone 16 vs. 17; zdroj: Dotekománie

Samotné přípravy na zavedení reklam začaly zřejmě již v roce 2022, ale právě v následujícím roku by mělo dojít ke spuštění. Dá se očekávat, že tuto novinku uvítají samotné firmy, ale současně se setká s odporem ze strany uživatelů. Apple musí být v tomto případě velmi opatrný, jelikož odliv uživatelů ke konkurenci může zasáhnout uživatelskou základnu a také případné příjmy z reklam.

Zdroje: engadget.com, macrumors.com

