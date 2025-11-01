Alza Black Friday: Slevy až 52 % na špičkovou elektroniku startují KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday: Slevy až 52 % na špičkovou elektroniku startují
2025-11-01T10:00:16+01:00
• 1. 11. 2025#Příslušenství #Smartphony

Alza.cz spouští vlnu Black Friday slev, která tradičně přináší výrazné snížení cen napříč celým sortimentem. Letošní akce klade důraz zejména na segment spotřební elektroniky a mobilních technologií, kde je možné dosáhnout slev v řádu desítek procent. Akce představuje ideální příležitost pro upgrade osobní techniky před nadcházející vánoční sezónou.

Zvýhodněné kategorie a hloubka slev

V rámci Black Friday kampaně se obchod soustředí na nejoblíbenější technologické segmenty, které jsou pro čtenáře technologických webů klíčové. Pro zájemce o mobilní technologie a příslušenství jsou připraveny následující maximální slevy:

  • Chytré hodinky (Smartwatch):49 %
  • Přenosné reproduktory:52 %
  • Mobilní telefony:25 %

Tyto slevy se týkají jak prémiových modelů, tak i cenově dostupnějších variant, což zákazníkům umožňuje zvolit produkt přesně podle jejich rozpočtu a technických požadavků.

Přehled vybraných akčních nabídek

Pro usnadnění orientace v Black Friday nabídce a pro rychlé nalezení nejatraktivnějších produktů jsme připravili výběr z nejžádanějších kategorií, které jsou dostupné v rámci slevové akce.

Chytré hodinky se slevou až 49 %:

SaGW08c1 850x1000x

Přenosné reproduktory se slevou až 52 %:

RO980f11 1000x480x

Mobilní telefony se slevou až 25 %:

Komerční sdělení a dostupnost

Nabídka Black Friday slev na Alza.cz je časově omezená a je třeba počítat s rychle se měnící dostupností zásob u nejžádanějších položek. Pro získání maximálních slev a jistotu nákupu doporučujeme využít nabídku včas.

Kompletní nabídka slev je dostupná na speciální stránce akce: alza.cz/black-friday

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat