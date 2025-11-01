Alza Black Friday: Slevy až 52 % na špičkovou elektroniku startují

Alza.cz spouští vlnu Black Friday slev, která tradičně přináší výrazné snížení cen napříč celým sortimentem. Letošní akce klade důraz zejména na segment spotřební elektroniky a mobilních technologií, kde je možné dosáhnout slev v řádu desítek procent. Akce představuje ideální příležitost pro upgrade osobní techniky před nadcházející vánoční sezónou.
Zvýhodněné kategorie a hloubka slev
V rámci Black Friday kampaně se obchod soustředí na nejoblíbenější technologické segmenty, které jsou pro čtenáře technologických webů klíčové. Pro zájemce o mobilní technologie a příslušenství jsou připraveny následující maximální slevy:
- Chytré hodinky (Smartwatch): Až 49 %
- Přenosné reproduktory: Až 52 %
- Mobilní telefony: Až 25 %
Tyto slevy se týkají jak prémiových modelů, tak i cenově dostupnějších variant, což zákazníkům umožňuje zvolit produkt přesně podle jejich rozpočtu a technických požadavků.
Přehled vybraných akčních nabídek
Pro usnadnění orientace v Black Friday nabídce a pro rychlé nalezení nejatraktivnějších produktů jsme připravili výběr z nejžádanějších kategorií, které jsou dostupné v rámci slevové akce.
Chytré hodinky se slevou až 49 %:
- Samsung Galaxy Watch8 Classic (-24 %)
- Xiaomi Watch 2 Pro (-25 %)
- Amazfit Active 2 (-31 %)
- Amazfit Bip 5 (-35 %)
- Niceboy WATCH GTX GPS (-40 %)
- LAMAX BFit Call (-49 %)
Přenosné reproduktory se slevou až 52 %:
- Tribit StormBox Mini BTS33 (-52 %)
- Sencor SIRIUS 2 Micro (-40 %)
- LAMAX Sentinel2 (-38 %)
- BUGANi Brief Plus (-30 %)
- Anker soundcore Boom 3i (-28 %)
- Sony ULT Field 5 (-21 %, lze získat ještě dodatečnou slevu)
Mobilní telefony se slevou až 25 %:
- Samsung Galaxy A16 (-25 %)
- Samsung Galaxy S25 Edge (-24 %)
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE (-20 % a dodatečná sleva pro AlzaPlus+)
- ZTE Nubia Air (-18 %)
- Google Pixel 9 (-17 %)
- iPhone 15 (-5 %)
Komerční sdělení a dostupnost
Nabídka Black Friday slev na Alza.cz je časově omezená a je třeba počítat s rychle se měnící dostupností zásob u nejžádanějších položek. Pro získání maximálních slev a jistotu nákupu doporučujeme využít nabídku včas.
Kompletní nabídka slev je dostupná na speciální stránce akce: alza.cz/black-friday
