Alza Black Friday: Tipy pro Lovce Slev v Herním Světě

Společnost Alza.cz spouští každoroční prodejní akci Black Friday, která přináší významné slevy napříč celým sortimentem. Pro milovníky her je připravena široká škála produktů se slevami dosahujícími až 86 %. Tato akce představuje ideální příležitost pro upgradování herní výbavy nebo pořízení nových herních konzolí a příslušenství za výhodné ceny.
Herní Příslušenství se Slevami Až 86 %
V rámci Black Friday Alza.cz výrazně zlevňuje herní příslušenství. Nabídka zahrnuje vše od herních myší a klávesnic, přes headsety, až po specializované ovladače a volanty. Se slevami dosahujícími až 86 % je možné pořídit vysoce kvalitní periferie, které posunou herní zážitek na novou úroveň, za bezkonkurenční ceny.
- Rapture TEMPLE 200 černý (-44 %)
- 4mount – Wall Mount for PlayStation 5 Slim White + 2x Controller Mount (-50 %)
- Konix Naruto Gaming Headset (-50 %)
- CONNECT IT CHP-5500-BL BATTLE RNBW Ed.2, blue (-53 %)
- YENKEE YCP 1012 HOMEPAD Dokovací st. XBOX (-66 %)
- Hyperkin GummiFlex Pro Series Thumb Grips (4x) for Nintendo Switch (-86 %)
- Další slevy najdete zde
Herní Konzole Až o 40 % Levněji
Fanoušci konzolového hraní se mohou těšit na slevy až 40 % na herní konzole. V nabídce jsou zastoupeny nejnovější generace konzolí, stejně jako oblíbené modely z minulých let. Tato kategorie nabízí skvělou možnost, jak si pořídit novou konzoli nebo dopřát upgrade stávajícího zařízení za atraktivní cenu.
- Valve Steam Deck OLED Console 512GB (-5 %)
- MSI Claw A8 BZ2EM-007CZ (-8 %)
- Lenovo Legion Go S 8APU1 Steam 1TB Nebula Nocturne (záruka na 3 roky po registraci) (-14 %)
- Game Box 400v1 multiplayer (-20 %)
- Acer Nitro Blaze 7 Black (-34 %)
- Atari – THE400 Mini (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Mobilní Gaming: Slevy Až 29 %
Rostoucí popularita mobilního hraní se odráží i v nabídce Black Friday. Alza.cz nabízí slevy až 29 % na produkty určené pro mobilní gaming. Zahrnuty jsou například speciální ovladače pro smartphony, herní telefony a další doplňky, které zlepšují zážitek z hraní na mobilních zařízeních.
- Xbox Wireless Controller Robot White + Cyberpunk 2077 UE XSX (-5 %)
- Backbone One pro iPhone (Lightning) – Mobile Gaming Controller (Gen 2) (-21 %)
- Backbone One pro iPhone – Mobile Gaming Controller (-29 %)
- Další slevy najdete zde
Alza Black Friday je časově omezená akce, proto doporučujeme sledovat aktuální nabídku přímo na webu Alza.cz a využít příležitosti k nákupu za snížené ceny.
Pro kompletní nabídku a aktuální akce navštivte: alza.cz/black-friday
