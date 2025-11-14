Alza Black Friday: Tipy pro Lovce Slev v Herním Světě KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday: Tipy pro Lovce Slev v Herním Světě
2025-11-12T07:20:02+01:00
• 14. 11. 2025#Hry

Společnost Alza.cz spouští každoroční prodejní akci Black Friday, která přináší významné slevy napříč celým sortimentem. Pro milovníky her je připravena široká škála produktů se slevami dosahujícími až 86 %. Tato akce představuje ideální příležitost pro upgradování herní výbavy nebo pořízení nových herních konzolí a příslušenství za výhodné ceny.

Gemini Generated Image h7sal7h7sal7h7sa 1024x512x

Herní Příslušenství se Slevami Až 86 %

V rámci Black Friday Alza.cz výrazně zlevňuje herní příslušenství. Nabídka zahrnuje vše od herních myší a klávesnic, přes headsety, až po specializované ovladače a volanty. Se slevami dosahujícími až 86 % je možné pořídit vysoce kvalitní periferie, které posunou herní zážitek na novou úroveň, za bezkonkurenční ceny.

Herní Konzole Až o 40 % Levněji

Fanoušci konzolového hraní se mohou těšit na slevy až 40 % na herní konzole. V nabídce jsou zastoupeny nejnovější generace konzolí, stejně jako oblíbené modely z minulých let. Tato kategorie nabízí skvělou možnost, jak si pořídit novou konzoli nebo dopřát upgrade stávajícího zařízení za atraktivní cenu.

Mobilní Gaming: Slevy Až 29 %

Rostoucí popularita mobilního hraní se odráží i v nabídce Black Friday. Alza.cz nabízí slevy až 29 % na produkty určené pro mobilní gaming. Zahrnuty jsou například speciální ovladače pro smartphony, herní telefony a další doplňky, které zlepšují zážitek z hraní na mobilních zařízeních.

Alza Black Friday je časově omezená akce, proto doporučujeme sledovat aktuální nabídku přímo na webu Alza.cz a využít příležitosti k nákupu za snížené ceny.

Pro kompletní nabídku a aktuální akce navštivte: alza.cz/black-friday

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

