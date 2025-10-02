Šéf automobilky Lucid prozradil, jak se chystá porazit Teslu

Zdroj: Car and Driver
Společnost Lucid Motors si zkrátka věří. Generální ředitel automobilky, Marc Winterhoff, se nedávno ostře vyjádřil na adresu kalifornské Tesly. Prozradil i důvod, proč si myslí, že ji Lucid porazí, a nastínil budoucí plány.
Lucid chystá nejenom SUV pro masy
V nedávném rozhovoru pro deník Financial Times prozradil ředitel společnosti Lucid, Marc Winterhoff, plány automobilky do budoucna. Podle jeho slov se automobilka v současnosti z velké části opírá o zákazníky, kteří opouštějí Teslu. Do té si ostatně Winterhoff i pořádně rýpl, když řekl, že „vlajková loď“ Tesly, Model S, za posledních dvanáct let neprošla nejmenší změnou.
Právě zákazníci, nespokojení se svým Modelem S, tvoří velkou část objednávek luxusního sedanu Lucid Air. Druhý model prémiové značky, SUV Gravity, je pak přímým konkurentem Tesly Model X. Brzy se navíc dostane na evropský trh, jelikož už byly zahájeny předobjednávky v Německu, Nizozemsku, Švýcarsku a Norsku.
Vozem, který však má skolit Teslu, je dle Winterhoffa nadcházející masově dostupné SUV. To se má stát konkurencí nejprodávanějšího elektromobilu současnosti Tesly Model Y. Jeho cena by se měla pohybovat okolo 1,2 milionu korun. Postavit vůz, který se vyrovná populárnímu „ypsilonku“, bude více než obtížné.
Minimálně po finanční stránce však Lucidu pomůže i nedávno oznámené partnerství s Uberem, který si objednal 20 tisíc vozů Gravity pro svou autonomní flotilu a do společnosti tak investoval přes 300 milionů dolarů. Všechny tyto objednané vozy by se pak do ulic vybraných amerických velkoměst měly dostat v průběhu následujících šesti let.
