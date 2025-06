Test Tesla Model Y Long Range AWD

Tesla Model Y Long Range AWD, zdroj: Dotekománie

Rodinné SUV, Teslu Model Y, představila kalifornská automobilka již v roce 2019. V tu chvíli nikdo nečekal, že se tento vůz později v letech 2023 a 2024 stane nejprodávanějším automobilem vůbec (v obou letech se prodalo přes 1 milion kusů). Není tedy divu, že si tento král silnic zasloužil pořádné osvěžení, jež Tesla po dlouhých spekulacích oficiálně oznámila 10. ledna na svých čínských webových stránkách.

Zbytek světa si musel počkat trochu déle, nicméně i u nás automobilka nový Model Y s přezdívkou „Juniper“ představila ještě před koncem ledna. První nadšenci z řad veřejnosti dostali možnost si vůz prohlédnout už 31. ledna v pražském showroomu.

Nejprodávanější elektromobil světa vzbuzuje velká očekávání. Po týdnu řízení nového Modelu Y ve verzi Long Range AWD ale mohu s klidem říct, že Juniper rozhodně není pouhým faceliftem a všechna očekávání splňuje. Přináší totiž mnohem více a Tesla opět ukazuje, proč je stále lídrem na trhu s elektromobily.

Exteriér

Vzhled nového Modelu Y samozřejmě vychází z jeho starší verze. Podobně jako u vylepšeného Modelu 3 vsadila Tesla na modernější ostřejší linie. Vznikla z toho dokonalá kombinace elegance a praktičnosti. Futuristický vzhled dává vylepšenému Modelu Y zejména zbrusu nová přední světelná lišta. Tu si návrháři automobilky vypůjčili z pickupu Cybertruck či konceptu autonomního taxi Cybercab.

Jako u ostatních Tesel samozřejmě i „ypsilonku“ chybí klasická maska chladiče, jež díky postranním průduchům vylepšuje aerodynamický koeficient vozu. Vepředu také nově najdete kameru, a to dokonce i s vlastním ostřikem. Zato logo Tesly na kapotě chybí (v Číně si ho kalifornská automobilka raději ponechala).

Zadní část vozu charakterizuje zadní reflektivní panel, který fanouškům značky stále nedává spát. Jedni ho milují, druzí nenávidí. Originalitu mu však rozhodně nezapřete. Osobně se mi s průběhem testování líbil panel stále více stejně jako barva testovaného vozu. Tu v konfigurátoru naleznete pod jménem Quicksilver a připlatíte si za ni 66 tisíc korun.

Interiér

Interiér nové Tesly Model Y zůstává naprosto věrný minimalistickému designovému jazyku značky. Proč také měnit to, co bezpochyby funguje na jedničku. Vzhled nového elektromobilu zevnitř je zkrátka ukázkou toho, jak má vypadat moderní a funkční prostor elektromobilu. Testovaný vůz měl černý interiér se sedadly z veganské kůže.

Novinek v interiéru moc nenajdeme. Vítanou změnou je však návrat páčky pro ovládání blinkrů (v Modelu 3 Highland se směrovky ovládají tlačítky na volantu). Problémy se signalizováním například na kruhových objezdech už tedy nehrozí. Dalším vylepšením jsou poté elektricky sklápěné zadní sedačky či výpusť v předním kufru, díky které ho lze jednodušeji umýt. Mimo tyto novinky je součástí vozu také nový 4D radar, jenž dohlíží na bezpečnost cestujících za pomoci sledování jejich pohybů, srdeční frekvence, dýchání apod.

Dominantou kabiny je samozřejmě 15,4palcový displej. Skrze něj řidič ovládá téměř všechna nastavení vozu. O tom ale více v kapitole o infotainmentu. Středová obrazovka je také jedinou obrazovkou v přední části kabiny. Zobrazuje se na ní tedy i rychlost. Absence head-up displeje nebo malé obrazovky před řidičem je škoda.

Přední sedačky jsou velmi pohodlné a odvětrávané, což se v letních měsících opravdu hodí. Úložného prostoru je vepředu mnoho, přihrádky ve středové konzoli jsou ale hluboké a za jízdy se z nich těžko něco vytahuje. Přihrádku u spolujezdce pak lze otevřít pouze elektronicky skrze středový displej, na což může být těžké si zvyknout.

Zadní řada sedadel je prostorná a i vyšší osoby nebudou mít problém najít místo pro nohy. Sedadlo uprostřed je ale stále užší a na delších cestách by se tak tři cestující mohli začít mačkat. O jejich zábavu se však alespoň stará 8palcový displej, na kterém lze ovládat klimatizaci, hrát vybrané hry nebo třeba sledovat Netflix. Pro parádní výhled ven nechybí ani panoramatická střecha.

Jako každá Tesla má i nový Model Y rovnou dva kufry. Přední „frunk“ s výpustí má nově objem 116 litrů. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, pojme více nákladu, než byste čekali. Gigantický zadní kufr pak disponuje úložným prostorem o objemu 854 litrů. Se složenými sedačkami se celkový prostor dostává až nad hranici 2000 litrů.

Dojezd a spotřeba

Nejenom u vozů se spalovacím motorem je rozdíl mezi spotřebou udávanou výrobcem a spotřebou reálnou. U elektromobilů tomu není jinak. Dle proběhlých testů však víme, že zrovna vozy kalifornské automobilky mají v tomto ohledu jednu z nejnižších odchylek. Tesla Model Y Long Range AWD disponuje baterií o kapacitě 78,1 kWh z nichž 75 kWh lze využít. Oficiální kombinovaná spotřeba udávaná automobilkou pak činí 15,3 kWh/100 kilometrů.

Dle standardu WLTP tak má vůz na jedno nabití urazit vzdálenost až 586 kilometrů. K takové vzdálenosti je opravdu složité se dostat. Musím však uvést, že i přes fakt, že jsem si snažil užívat jízdy, jsem mezi jednotlivými nabíjeními dosáhl spotřeby 15,8 kWh/100 kilometrů. Spotřeba za celou dobu testu a nemálo dálničních kilometrů se nakonec zastavila na čísle 17 kWh/100 kilometrů.

V průběhu testu jsem nabíjel pouze na stanicích ultrarychlého nabíjení Supercharger. Konkrétně se jednalo o nabíječku v Jamném. Na ní po většinu dne nabijete za cenu 9,60 Kč/kWh, přičemž od 16 do 20 hodin je cena o korunu vyšší. Velmi nestandardní nabíjení z asi 6 až na 99 % tedy vyšlo na necelých 800 korun českých a jeho celková doba na hodinu času.

Klasické, doporučované a také nejčastější nabíjení z 20 na 80 %, které je pro každodenní účely naprosto dostačující, jsem samozřejmě také vyzkoušel. A čas? Necelých třicet minut. Obávat se, že prosedíte celý den na nabíječce, už dávno není třeba.

Jízdní vlastnosti

Posazení za volant nové Tesly Model Y je opravdu velmi příjemným zážitkem. Tento vůz totiž rozhodně není jen o přesunu z bodu A do B. I přesto, že námi testovaný vůz není sportovní verzí, stále nabízí výkonu skoro až příliš. Zrychlení z nuly na sto za 4,8 vteřiny vykouzlí úsměv na tváři při každém sešlapnutí pedálu. Předjíždění na okresce či vjezd na dálnici? Hračka.

Nejvíce si ale stejně všimnete vylepšeného podvozku, který Tesla vyladila k dokonalosti. Ten je opět o úroveň lepší. Měkčí, pohodlnější a silnice plné nerovností žehlí do roviny. Díky pohonu všech kol a nízkému těžišti se v autě cítíte bezpečně i v ostřejších zatáčkách.

Řízení je přesné, auto poslouchá na slovo a díky akustickému sklu je v kabině ticho i při jízdě na dálnici. Co mě ale zklamalo, byl asistent držení v jízdních pruzích. Ten se totiž stále obával o moji bezpečnost a z reproduktorů vozu se tak často ozývaly nepříjemné upozorňující zvuky. Horší ale bylo, že mi v některých situacích asistent začal sahat na volant a měl tendenci mě v úzkých zatáčkách tahat doprostřed vozovky. V okamžiku, kdy proti vám jede auto, se jedná o velmi nepříjemnou situaci. V nastavení vozu lze naštěstí tohoto asistenta vypnout.

Infotainment

Už z minulého testu Tesly Model 3 Performance jsem moc dobře věděl, že kalifornská automobilka tohle prostě umí. Neustálé argumenty o absenci systémů, jako je Android Auto či Apple CarPlay, zkrátka nedávají žádný smysl. Infotainment je nabitý řadou funkcí a ovládáte skrze něj drtivou většinu věcí, jež se týkají vozidla. Systém je navíc přehledný a velmi rychle se zorientujete i v hlubších částech nastavení.

Základem infotainmentu je středová 15,4palcová obrazovka, jež zahrnuje naprosto vše od „domovské obrazovky“ až po nastavení samotného vozu. Domovskou obrazovkou myslím pohled na 3D model vašeho vozu s možností ovládání základních funkcí jako jeho odemčení či zamčení a otevírání kufrů. Horní lišta této obrazovky nabízí základní údaje včetně stavu nabití baterie, dolní lišta pak představuje „rychlou nabídku“ a přístup například ke klimatizaci nebo ovládání hudby.

Mimo hlavní nastavení vozu s možností přizpůsobení Ovládacích prvků, Autopilota, Nabíjení a dalších věcí v rámci infotainmentu naleznete ještě množství aplikací. Mezi ně patří Energie (sledování spotřeby vozidla), Kamera (rozhraní pro sledování kamer okolo vozu), Navigace, Kino (možnost sledování filmů přes nejznámější streamovací platformy), Toybox (funkce jako megafon apod.) nebo Arkády (hraním her si můžete krátit čekání při nabíjení). S většinou aplikací jsem neměl žádný problém, s Navigací to ale bylo naopak.

Cesty, který si totiž systém Tesly volí, jsou opravdu zajímavé. Například každou jízdu ze Superchargeru v Jamném mě vůz navigoval jinudy a několikrát jsem se ocitl na vozovkách takové kvality, že jsem se o elektromobil bál.

Specifikace Tesla Model Y Long Range AWD

pohon: pohon všech kol Dual Motor

pohon všech kol Dual Motor dojezd: 586 km (WLTP)

586 km (WLTP) baterie: Long Range 75 kWh (využitelná)

Long Range 75 kWh (využitelná) spotřeba: 15,3 kWh / 100 km

15,3 kWh / 100 km nabíjení: max. 250 kW (až 267 km přidaných za 15 minut)

max. 250 kW (až 267 km přidaných za 15 minut) výkon, z rychlení z 0 na 100 km/h: 378 kW, 4,8 sekundy

378 kW, 4,8 sekundy hmotnost: 1997 kg

1997 kg rozměry: 4790 x 2129 x 1624 mm

4790 x 2129 x 1624 mm nákladový prostor: 2138 litrů

2138 litrů cena testovaného modelu: 1 325 400 korun českých

Závěrečné hodnocení

Tesla Model Y Long Range AWD je elektromobilem, který kombinuje perfektní vzhled, praktičnost, komfort i technologie. Po týdnu řízení tohoto vozu ve velmi povedené barvě Quicksilver dobře chápu, proč se starší sourozenec modelu dvakrát stal nejprodávanějším automobilem světa.

Refresh přichází s vyladěným interiérem, jako ho známe z Modelu 3 Highland. I od té doby ale zase prošel malými úpravami, a tak se vrátila například páčka blinkrů a přibyla elektricky sklápěná zadní sedadla. Exteriér ve mně na první pohled vyvolal smíšené pocity, ale na přední světelnou lištu inspirovanou Cybertruckem jsem si rychle zvyknul. To stejné u zadního reflektivního panelu.

Nejdůležitější je ale jízda. A ta je skutečně komfortní. Vylepšený podvozek je opravdu cítit a málokterá nerovnost na našich vozovkách vás dokáže rozhodit. Dojezd v reálných podmínkách rozhodně převyšuje 450 kilometrů a s nabíjením na stanicích Supercharger není co řešit. Argument „A co cesta na dovolenou do Chorvatska?“ je mrtev. Ale to ověříme třeba příště.

Nový Model Y mě přesvědčil neskutečným jízdním komfortem, obrovským zavazadlovým prostorem, bezchybným infotainmentem i velmi slušným dojezdem. Menší „mouchy“ uvedené v předchozích kapitolách testu se daly z části vyřešit v nastavení vozu, některé se pak odstranily samy. Poměr ceny auta k tomu, co opravdu dostanete, je bezkonkurenční.

