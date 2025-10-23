WhatsApp nově umožňuje generovat AI obrázky pro stavové příspěvky na iOS i Androidu

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp představuje novinku, která mění způsob, jakým sdílíme vizuální obsah. Díky integraci technologie Meta AI nyní umožňuje vybraným uživatelům generovat vlastní obrázky pro stavové příspěvky pomocí jednoduchého textového popisu. Funkce je dostupná na nejnovějších verzích aplikace pro Android i iOS a slibuje zcela nový způsob sebevyjádření.
Revoluce v personalizaci: AI generování obrázků ve WhatsApp
Už dříve WhatsApp zavedl možnost tvořit personalizované tapety pro chaty na základě textového popisu. Uživatelé mohli zadat například „západ slunce nad horami“ nebo „futuristické neonové město“ a Meta AI během několika sekund vygenerovala několik variant tapet. Ty bylo možné následně upravit a nastavit pro všechny konverzace nebo jen vybrané.
Na tuto funkci nyní navazuje rozšíření, které umožňuje tvořit podobně stylizované obrázky i pro stavové příspěvky. Tato aktualizace potvrzuje ambici WhatsAppu stát se nejen komunikačním nástrojem, ale i kreativní platformou.
Jak funguje Meta AI Imagine ve stavových příspěvcích
Nová funkce nazvaná Meta AI Imagine umožňuje vytvářet unikátní obrázky na základě textových výzev přímo v rozhraní pro stavové příspěvky. Jakmile uživatel zadá svůj popis – například „snový západ slunce nad mořem“ nebo „kyberpunkové město za soumraku“ – Meta AI vygeneruje několik variant, ze kterých si může vybrat tu nejvhodnější.
Následně je možné obrázek upravit – přidat text, samolepky, kresby, oříznout ho nebo otočit – a během několika vteřin ho sdílet se svými kontakty.
Proč používat AI obrázky pro stav ve WhatsAppu?
Stavové příspěvky jsou oblíbeným způsobem, jak sdílet nálady, myšlenky nebo události. Díky generování AI obrázků se z nich ale může stát ještě osobitější a poutavější forma sebevyjádření. Uživatelé tak nemusí hledat vhodnou fotku ve svém archivu – stačí pár slov a umělá inteligence vytvoří obraz podle jejich představ.
Tato novinka přináší:
- Originalitu – každý obrázek je unikátní a vytvořený na míru
- Kreativitu – i běžné sdělení lze vizuálně ozvláštnit
- Jednoduchost – stačí pár slov a obrázek je hotový během vteřin
Kdo má k nové funkci přístup?
Generování AI obrázků pro stavové příspěvky je zatím dostupné pouze části uživatelů s nejnovější verzí aplikace. Funkce se zavádí postupně a může být aktivována aktualizací aplikace nebo změnou na straně serveru. WhatsApp plánuje postupné rozšíření do dalších regionů v následujících týdnech.
Zdroj: wabetainfo.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Gboard nabízí odebrání kláves pro tečku a čárku
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře