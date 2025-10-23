Google začal prodávat náhradní sluchátka pro Pixel Buds 2a a Buds Pro 2

Zdroj: Google
U bezdrátových sluchátek je velká šance, že tratíte jednu ze součástí, například sluchátko. Následně bývá komplikované sehnat náhradu. U některých výrobců je to doslova nemožné. Například Apple nabízí program, v rámci kterého si můžete zakoupit chybějící součást, ale zde se ve výsledku musíte obrátit na servis. Cena u nejnovějších modelů začíná na 1999 Kč. Google nyní nabízí podobný program, jen je tedy dostupnější.
Pixel Buds 2a a Pixel Buds Pro 2
Google oficiálně do svého internetového obchodu, tedy i v Česku, zařadil do sekce příslušenství možnost zakoupení jednotlivých součástek pro aktuální sluchátka. Cena je nižší, jelikož Pixel Buds 2a sluchátko vyjde na 1500 Kč, což se rozhodně vyplatí, když nová sluchátka jsou více než dvojnásobně dražší. V obchodě si vyberete barvu sluchátek a následně které potřebujete.
To samé platí i u Pixel Buds Pro 2, kde jsou k dispozici všechny barvy, jen cena je o něco vyšší. Nové sluchátko přijde na 2000 Kč. Bohužel zde nejsou uvedeny nějaké podrobnější informace třeba kolem spárování, ale asi je vše potřebné v balení.
Kromě toho se v českém Google Store nabízí i náhradní špuntíky pro oba modely, jen je tedy cena dost vysoká, vyjdou na 550 Kč. Co zatím u nás není k dispozici, ale například v USA ano, je samotná nabíjecí krabička. Pro levnější sluchátka vyjde na 55 dolarů, Pro model pak přijde na 95 dolarů. Odhadujeme, že je jen otázkou času, než se k nám dostane i tato součást sluchátek.
