Samsung odhalil datum představení svých VR brýlí

Zdroj: Instant Gaming News
Dobrá zpráva pro fanoušky Samsungu a virtuální reality. Dlouho připravovaný Project Moohan přijde již opravdu brzy. Konkurence Apple Vision Pro a Meta Quest 3 přichází.
Project Moohan již brzy
O připravovaných brýlích pro virtuální realitu od jihokorejského Samsungu jsme vás informovali ke konci minulého roku. Od té doby se společnost víceméně odmlčela a k chystanému VR headsetu nám toho moc neprozradila.
Až v posledních měsících se začaly objevovat různé spekulace o datu představení i specifikacích. Nyní však konečně přichází oficiální zpráva, na kterou jsme všichni dlouho čekali. Project Moohan, v korejštině nekonečno, bude oficiálně představen již 21. října (u nás až 22. října časně ráno).
Oficiální prodejní jméno nadcházejících brýlí zatím nebylo zveřejněno. Jako nejpravděpodobnější se však jeví možnost Galaxy XR, odkazující na operační systém Android XR, který bude brýle pohánět. Zařízení vznikalo ve spolupráci se společnostmi Google a Qualcomm, a tak se rozhodně máme na co těšit.
Jeho odhadovaná cena je podle našich zdrojů severně od 1800 amerických dolarů, tedy přes 37 500 korun. Osobně bych však tipoval částku ještě o poznání vyšší. Živé vysílání z představení bude možné sledovat na oficiálním YouTube účtu Samsungu a začne 22. října ve 4 hodiny ráno našeho času.
Zdroje: news.samsung.com, gsmarena.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung i Apple asi šlápli vedle, tenké mobily zřejmě netáhnou
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře