Recenze iPhone Air – designová revoluce

Apple iPhone Air; zdroj: Dotekománie
Apple letos proměnil strukturu nových modelů a namísto verze s přídomkem Plus jsme se dočkali iPhone Air. Ten má zaujmout především ultra tenkým designem. Jedná se o revoluční nový telefon? Čím konkrétně nás zaujal? A jaké musel Apple udělat kompromisy pro takto tenké tělo? Na to se dnes zaměříme v recenzi.
Tenká konstrukce
Design hraje u iPhone Air prim. Hned po prvním uchopení do ruky jsem pocítil takový jemný „wow“ pocit, který už jsem u Apple telefonů dlouho nezažil. Novinka mi jemně připomíná iPhone X, který byl svým způsobem také velká designová proměna. Připomíná mi ho také lesklým rámem, který jsme pár let u iPhone neviděli a za mě to zkrátka vypadá skvěle. Zde se nicméně jedná o titan, který přidává telefonu nutnou pevnost.
Po dvou týdnech používání musím říct, že mi iPhone Air jednoznačně přirostl k srdci. Je to tak příjemný telefon, který je oproti Pro Max úplně radost držet v ruce. Pokud jste Air ještě nedrželi, doporučuji skočit si ho někam osahat. Do kapsy pak padne tak skvěle, že o něm ani nevíte. Zvlášť pokud jste jako já zvyklí právě třeba na Pro Max. Kolikrát jsem z toho byl až nervózní, protože jsem měl pocit, že jsem si zapomněl někde telefon.
Doplním ještě pár čísel, tloušťka 5,6 mm dělá z modelu Air vůbec nejtenčí iPhone. Hmotnost je také vzhledem k velikosti nízká, a to 165 gramů. Samozřejmě tloušťka není konstantní a na vrchu z těla vystupuje tzv. „plateau“, v českém překladu plošina, kam Apple umístil fotoaparát, procesor a další nezbytné čipy a elektroniku. Osobně v tomto výstupku ale nevidím nějaký problém. Telefon se ani zase tolik neviklá. Naopak je znát, že při zátěži se telefon zahřívá právě v tomto místě.
Většina lidí si na nový telefon kupuje nějaké to pouzdro. Tady v případě iPhone Air je však velká škoda ho do nějakého pouzdra schovávat. Ztratíte totiž ten příjemný pocit z použitých materiálů a také samozřejmě s obalem přidáte nějakou tu další tloušťku a hmotnost. Na test nám dorazil originální průhledný plastový obal, který pocit z telefonu opravdu dost ničí. Testovali jsme také rámeček, který je designově zajímavý, avšak také se jedná o plastový kryt.
Na test nám dorazila světle modrá barevná verze, jež je opravdu velmi decentní modrá. V některých světelných podmínkách tak skoro připomíná bílou. A to samé lze říci i o zlaté. Nabídku pak zakončuje samozřejmě bílá a máme tu také zcela černou verzi. Air má tak více barev než Pro.
Velikostí pak spadá nový iPhone Air mezi aktuální iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Nabízí úhlopříčku 6,5 palce a za mě je to vlastně docela dobrý kompromis. Osobně jsem zvyklý na velikosti Pro Max, u kterého mám občas pocit, že je až moc velký. Tady jsem ten pocit měl méně často a velikost úhlopříčky kvituji.
Co už ale tak dobrý kompromis není, je absence dedikovaného reproduktoru vespod telefonu. Repráček je tu tak jen jeden, a to ten telefonní na horní straně. Zvuk navíc není úplně nejkvalitnější, zvlášť pokud jste zvyklí třeba právě na Pro iPhony. Na nějaké to běžné prohlížení vertikálních videí to asi postačí. Na druhou stranu, když jsem ukazoval videa z koncertu Robbieho Williams, tak ten zvuk prostě nebyl tak dobrý a radši jsem pro prezentaci sáhnul po starším Pro Max, co jsem měl po ruce.
Na pravém boku se pak schovává Camera Control, neboli tlačítko pro ovládání fotoaparátu. To Apple s velkou pompou vloni představil a zcela upřímně si myslím, že tady na iPhone Air ani nemuselo být. Máme tu přeci jen jeden fotoaparát.
Displej
Samotný zobrazovací panel je kvalitní, ale zase úplně stejný jako u iPhone 17 Pro. A to se mi moc líbí, že tady žádné ústupky Apple neudělal. Jedná se tak o 120Hz OLED panel s maximálním jasem 3000 nitů v HDR peaku a 1600 nitů po celé ploše.
Ohledně displeje mě překvapila jedna záležitost. Mnoho aplikací třetích stran zatím není na velikost nového iPhone Air přizpůsobeno a zobrazují se zvětšené v zobrazení ze základního iPhone 17.
Hardware
Hnacím motorem je Apple A19 Pro, tedy stejný čip jako u modelu iPhone 17 Pro. Také zde Apple naopak kompromis neudělal, a jediným rozdílem oproti Pro modelu je počet grafických jader. Je tu o jedno méně, a tedy 5 jader. Operační paměť nabízí 12 GB a úložiště startuje na 256 GB.
Jistou zajímavostí je pak fakt, že iPhone Air nemá slot na fyzickou SIM kartu. Při koupi tak budete muset přejít na eSIM. Osobně v tom nevidím v Česku nějaký problém, eSIM plně podporují všichni tři velcí operátoři. Při cestování se pak dá dnes díky aplikacím také snadno pořídit zahraniční eSIM.
Výdrží den?
3149 mAh. To zní jako relativně malá hodnota. Na druhou stranu je to více než měl iPhone 12 před 5 lety a skoro stejně jako iPhone 13 a 14. Apple baterie oproti Android světu nikdy neměl tak velké. Jaká je ale výdrž v praxi?
Samozřejmě o něco horší než na iPhone 16 Pro Max, který používám jako každodenní mobil. Ale zcela upřímně, čekal jsem to horší. Mnoho dní jsem zakončil se zhruba 30 procenty baterie kolem desáté hodiny večerní. Když jsem telefon více šťavil, dostával jsem se na hranici 10 procent v tuto dobu.
Pouze jeden den z dvoutýdenního testování mi telefon nevydržel do večera a vybil se kolem deváté hodiny. To bylo způsobeno cestou z Prahy do Brna, kdy telefon byl cestou tam spojen bezdrátově přes CarPlay a navigoval. A zároveň jsem ho pak dost používal. Z mojí zkušenosti ale vím, že Pro Max tohle dával, a většinou mi právě s Pro Maxem zbývalo zhruba dvakrát více kapacity večer. Na večerní výlet s iPhone Air mezi lidi nebo do hospody bych si už zkrátka radši bral powerbanku. Pokud si vzpomenu na dobu žití s iPhone 12 mini (ten měl pouze 2227 mAh), tak za mě Air má baterku vlastně pořád celkem dobrou.
Postačí jeden fotoaparát?
Je tu jen jeden. Na iPhone 16e jsem to pochopil, tady u telefonu za třicet tisíc mě to zkrátka mrzí. Za mě je tohle asi největší daň za nízkou tloušťku. Opravdu jsem si za poslední roky zvyknul mít po ruce ultra širokoúhlý snímač. Při testování iPhone Air jsem tak několikrát narazil, že jsem si chtěl scénu oddálit, ale nemohl jsem. Musel jsem se tak fyzicky vzdálit, což ale není vždy možné.
Na druhou stranu pokud bych to chtěl obhajovat, ještě před lety měly telefony také běžně jen jeden fotoaparát a nějak jsme si nestěžovali. Zjednoduší vám to také proces focení. Nemusíte totiž přemýšlet, jakým objektivem scénu zachytíte. Máte na výběr pouze hlavní snímač, kde je k dispozici bezztrátové dvojnásobné přiblížení. A hlavní fotoaparát je zde stejný jako na základní iPhone 17. Nabízí se tak 48MPx snímač se světelností f/1.6, ohniskem 26mm a velikostí 1/1.56“.
Výsledné snímky jsou tak skvělé. Nabízí typické neutrálnější barvy pro iPhone, které si lze však díky stylům v nastavení pozměnit. Na můj vkus fotí iPhone občas až s příliš tmavými stíny.
Líbí se mi pak nová přední kamera Center Stage se čtvercovým snímačem s rozlišením 18 MPx . Je stejná u všech letošních iPhonů. V režimu na šířku tak můžete hledáček otočit a fotit na výšku. To je sice skvělé, telefon se lépe drží, ale pokud fotíte hodně lidí, tak se stejně hodí telefon otočit na šířku. To abyste lépe viděli, co fotíte. Přední foťák je však i solidně širokoúhlý s ohniskem 20mm.
Skleněný software
Operačním systémem je nový iOS 26, který přinesl razantní facelift v podobě prvků Liquid Glass. Je to mírný nezvyk, ale po pár dnech musím uznat, že se mi to vlastně líbí. Občas jen zkrátka narazíte na hůře čitelné prvky a nebo na nějaký ten bug. Zde si to chce počkat na iOS 26.1 a další vydání. Délka softwarové podpory není explicitně uvedena, nedávno však Apple uvedl obecně nejméně 5 let. V praxi však víme, že je to obvykle 5-6 let velkých aktualizací, a ty bezpečnostní pak v případě větších problémů chodí klidně i vyšší jednotky let.
Trochu zklamání je AI nebo Apple Intelligence. Oproti konkurenci zde není tolik AI funkcí a Apple ani zatím nedodal výrazně vylepšenou osobní Siri s AI. Tyto vylepšení prý mají dorazit nejspíš příští rok. Odstraňování nechtěných objektů pomocí Apple Inteligence tu stále máme, avšak konkurence je zde znatelně dále. Osobně dokonce i na iPhonu odstraňuju věci z fotek pomocí Google Photos.
Zhodnocení iPhone Air
Otázkou však zní, zda vůbec tak tenký telefon potřebujete. Je to super příjemný telefon, který je opravdu radost používat. Na druhou stranu má právě kvůli tomu pár kompromisů. Ty nemusí být každý ochotný přijmout. iPhone Air je jako když si koupíte elektromobil se základní baterkou. Zkrátka dojezd, respektive výdrž není tak skvělá a musíte s tím počítat. Za mě je také nezvyk najednou mít jen jeden foťák. Myslím si, že aspoň ten ultra širokoúhlý snímač se sem Apple mohl pokusit narvat.
iPhone Air je jednoduše stylovka. Zatímco poslední roky tuhle roli hrála řada iPhone Pro, letos ji přebírá právě Air. Nahradil bych svůj osobní iPhone Pro Max novinkou? Pravděpodobně ne, protože pro mě je iPhone lopata do práce, natáčím s ním většinu tvorbu tady na Dotekománii, rád fotím a větší výdrž baterie se prostě také hodí. Na druhou stranu jako druhý telefon na víkend by byl Air úplně parádní. Spousta lidem ale bude Air stačit, a pokud se na to podíváme z druhé strany, zase tak velké kompromisy Apple neudělal (například v oblasti displeje nebo procesoru). Při pohledu v čase zpět to totiž není tak dlouho, co jeden repráček nebo jeden fotoaparát byl standardem a také jsme s tím žili.
Po dlouhé době je iPhone Air také telefon, co si lidé v mém okolí chtěli vyzkoušet a osahat. To se mi u Apple telefonů nestalo už ani nepamatuji, většinou to byl prostě nový iPhone. Air tak budí emoce a bude nakonec na vás, zda budete chtít tento krásný kousek a přijmete decentní kompromisy.
Klady
- Krásný stylový design s nízkou tloušťkou
- Stále top displej bez kompromisů
- Výkonný čip z Pro modelu
- Skvělá přední kamera
Zápory
- Pouze jeden reproduktor který navíc není tak kvalitní
- Pouze jeden fotoaparát
- Průměrná výdrž baterie
- Málo AI funkcí s nedodanými Apple Intelligence funkcemi
Ceny iPhone Air
- 256 GB – 29 990 Kč
- 512 GB – 35 990 Kč
- 1 TB – 41 990 Kč
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Threads dostává Komunity, zatím v testovacím režimu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře