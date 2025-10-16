Vivo odhaluje dvojici sluchátek TWS 5 a TWS 5 Hi-Fi

Vivo TWS 5 | Zdroj: Fonearena
Společnost Vivo má za sebou tiskovou konferenci k hromadě novinek a mezi nimi také najdete dvojici nových bezdrátových sluchátek. Zařízení nesou označení TWS 5 a TWS 5 Hi-Fi, přičemž u druhého jmenovaného zástupce dokonce došlo ke spolupráci se Šanghajskou hudební konzervatoří. Čínský výrobce si ke všemu dovolil nasadit velmi atraktivní cenovky.
Dostupný nadstandard
Uvnitř každého sluchátka najdete 11mm měnič a sestavu mikrofonů, která dokáže eliminovat okolní hluk až do výše 60 dB. Za zmínku stojí i nízká latence (42 ms) nebo prostorový 360stupňový poslech. Maximální výdrž v kombinaci s pouzdrem činí 45 hodin.
Samotná sluchátka s 54mAh články zvládnou 6 až 12 hodin provozu podle způsobu používání. Celá komunikace probíhá díky nasazené funkci Bluetooth 5.4 LE Audio a podporují audio kodeky LDAC, AAC, SBC, LC3. Ovšem pouze verze Hi-Fi přináší kódování zvuku LHDC 5.0 s datovým tokem až 1,4 Mb/s.
Následně pozornosti nesmí uniknout ani certifikace odolnosti IP54, duální transparentní režim či možnost překladu v reálném čase. Firma začne od pátku 17. října prodávat základní model ve třech barvách (bílé, černé, fialové) za cca 1 174 Kč. Vyšší variantu pořídíte v bílé a tmavé modré barvě za zhruba 1 469 Kč.
