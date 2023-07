Nothing Ear (2) – neobyčejně skvělé špunty [recenze]

Nothing Ear (2); zdroj: Dotekománie

Britská společnost Nothing je sice stále nováček, Nothing Ear (2) jsou ale v pořadí již třetí sluchátka této firmy. Nedávno jsme otestovali Nothing Ear (Stick) se zajímavou krabičkou, to jsou nicméně pecky. Dnes se podíváme na nové Ear (2), které mají konstrukci se špunty. Jak hrají? Jak funguje potlačení hluku? Jak se používají?

Konstrukce

Na první pohled se toho od předchozích Nothing Ear (1) sluchátek moc nezměnilo, design samotných sluchátek i krabičky je v podstatě identický. Krabička je jen o něco malé menší. Na můj vkus mi však stále přijde celkem velká a její design není příliš praktický. Je totiž dost hranatá a v kapse mi lépe sedí menší kulatější pouzdra.

Potěšující zprávou je podpora bezdrátového nabíjení standardu Qi. Nabíjení jinak probíhá také pomocí konektoru USB-C. Méně potěšující zprávou je pak odolnost – testujeme sluchátka už delší dobu a po více než měsíci už na nich jsou patrné škrábance a to je nenosíme ani v kapse s klíčema.

Samotná sluchátka jsou špunty a vzhledem jsou líbivá a myslím si, že rozhodně zaujmou, což se samozřejmě dá říci i o krabičce samotné. V mých uších drží skvěle a v balení naleznete tři velikosti gumových nástavců pokud vám výchozí nebude vyhovovat. Chválím také zvýšenou odolnost vůči potu a vodě s certifikací IP54 pro sluchátka a IP55 pro nabíjecí pouzdro. To se třeba při náročnějším běhu může hodit.

Ovládání hudby se sluchátky v uších bylo ve srovnání s předchůdcem mírně upraveno, nově “tyčinku” sluchátka musíte zmáčknout. Funguje to stejně jako třeba u AirPods Pro. Možnost ovládat hlasitost není ve výchozím nastavení přirazena k žádnému zmáčknutí, a tak si ji pak musíte přiřadit v aplikaci Nothing X.

Konektivita

Pro připojení s telefonem poslouží nejnovější Bluetooth verze 5.3 s profily BLE, SPP, HFP, A2DP a AVRCP. Skoro už samozřejmostí je dnes podpora Google Fast Pair, takže pro spárování s novějším Android telefonem stačí otevřít pouzdro sluchátek a vyskočí vám možnost sluchátka připojit. To samé pak funguje také na Windows pod názvem Microsoft Swift Pair a to Nothing Ear (2) také podporují.

Oproti předchůdci umí být novinka připojena ke dvou zařízením najednou, což je občas velmi užitečná záležitost. Tuto funkci si však musíte ručně zapnout v aplikaci ke sluchátkům a při její aktivaci jste upozorněni, že může dojít ke zkrácení výdrže baterie. Celkově jsem s propojením a připojením neměl žádné problémy, vše funguje skvěle, a to i na iPhonu. A třeba spolu s Motorolou Razr 40 Ultra funguje také kodek LHDC.

Ke sluchátkům výrobce dodává aplikaci Nothing X, která je dostupná jak na Android, tak na iOS.

Zvukový výstup

Zvuk zajišťují měniče o velikosti 11,6 mm. Ihned po prvním nasazení mě překvapily výraznější basy. Ty lze částečně utlumit pomocí ekvalizéru v aplikaci ke sluchátkům, ale stejnak bych obecně počítal s basovějším projevem. Zvuk je ale celkově velice solidní a osobně se mi zvukový projev velice zamlouvá a příjemně poslouchá. Vzhledem k ceně si pak opravdu není na co stěžovat.

Velice potěší přítomnost aktivního potlačení hluku (ANC), což v kombinaci s konstrukcí typu pecky zajišťuje velice solidní odhlučnění. Úplné ticho v metru vám neudělá, přeci jen pražské metro speciálně starší soupravy na linkách A a B jsou velice hlučné. V tramvaji ale potlačují skvěle a dobře odstíní hlasy (včetně hlášení), stejně tak hluk motoru v autobusu. Momentálně popisuji to nejsilnější potlačení (high), nastavit si totiž lze i střední a slabé.

Dalším režimem, který je dnes už skoro samozřejmostí, je polopropustý (zde pojmenován jako “transparency”). Na ulici je pro bezpečnost tento režim rozhodně lepší, jinak riskujete, že vás třeba něco přejede. Sluchátka zvuk propouští opravdu příjemně a přirozeně. Trochu škoda, že sluchátka na základě vašeho pohybu neumí sama přepínat mezi plným ANC a transparentním režimem.

ANC se vám pak také dokáže přizpůsobit po spuštění krátkého testu v aplikaci Nothing X. Po zapnutí této funkce mi opravdu decentně přišlo potlačení hluku příjemnější. Dále si pak můžete provést také “ear tip fit test”, který vám poví, zda vám aktuální špunty dobře sedí v uchu.

Výdrž

Výrobce slibuje až 36 hodin přehrávání hudby na jedno nabití pouzdra bez ANC a 22,5 hodin s aktivním ANC. V uchu na jedno nabití samotných špuntů můžete hudbu přehrávat s ANC až 4 hodiny, což není tolik.

A když už k nabíjení dojde, tak pomocí USB-C jsem je dobil do půl hodiny na plnou kapacitu. Pouzdro podporuje také bezdrátové nabíjení Qi s výkonem 2,5 W, což je sice málo, ale na nabití přes noc to naprosto dostačuje a jsem rád, že tu je.

Zhodnocení

Nothing Ear (2) toho sice nepřináší tolik oproti svému předchůdci, přesto se stále jedná o skvělá sluchátka. Chválím například možnost využívat dual connection nebo o něco menší krabičku. Ta by ale mohla být ještě menší, její velikost a tvar není tolik praktický. Zvukový výstup je basovější, mmě osobně ale naprosto vyhovuje. Potlačení hluku funguje spolehlivě a pochválit musím také přirozený transparentní mód. Za cenu kolem 3,5 tisíce korun se podle mě jedná o skvělou koupi a rozhodně stojí za zvážení.

