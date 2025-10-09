Apple Vision Lite asi jen tak nebudou, firma se zaměří na jiné zařízení

Apple Vision Lite asi jen tak nebudou, firma se zaměří na jiné zařízení
2025-10-09T16:00:25+02:00
• 9. 10. 2025#iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Když Apple představil Vision Pro, stanovil si tak nový cíl. Dnes se dá říci, že se nejednalo o nějak úspěšný projekt, jelikož je cena dost vysoká a navíc celé zařízení není moc praktické, minimálně ergonomie není dobře vyřešená. Je to ale pochopitelné, jelikož Vision Pro je spíše zařízení pro vývojáře a více méně prvním testovacím kusem. I tak se hned na to začalo spekulovat o levnější variantě, která má těžit právě na Vision Pro. Nyní to ale vypadá, že se Apple zaměří na jiné produkty.

Už jsme zachytili informace, že Apple chystá chytré brýle s hlasovým ovládáním Siri. A dokonce se máme těšit na více verzí, ale nyní přichází zpráva, která naznačuje posun u Applu a změnu směřování vývoje. Agentura Bloomberg informuje, že právě levnější Apple Vision se odkládají, nebo minimálně se posouvá vývoj a také uvedení. Apple má směřovat své týmy do dvou jiných produktů.

Konkrétně se má jednat o chytré brýle. První bychom se měli dočkat zařízení s označením N50, které se bude párovat s iPhonem a nebude nabízet displej. Mělo by být vše založeno na hlasovém ovládání a hlasovém výstupu. Vývoj měl být natolik urychlen, že tyto brýle budou na trhu v roce 2027. Rok na to se máme dočkat verze s displejem.

Gemini Generated Image 9xawa39xawa39xaw 1024x1024x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jsou zde náznaky, že by mělo dojít k ještě většímu urychlení vývoje, takže bychom se mohli těchto novinek dočkat dříve. Vše ale má spoléhat zejména na AI, ovládání hlasem a podobně, což může být problém, když právě v této oblasti se firmě nedaří a nestíhá dohnat svou konkurenci.

Firma se asi zalekla nedávných novinek od společnost Meta. Právě brýle s displejem vypadají velmi nadějně a než Apple představí své produkty, tak právě konkurence může mít značně pokročilé produkty několikáté generace s vylepšenou umělou inteligencí.

Apple si bude muset pospíšit, a to nejen v případě hardwaru. Zatím jeho největší výzvou bude konečně přinést slibované AI, které bude konkurenceschopné. Navíc bude muset podporovat i více jazyků než do teď.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

