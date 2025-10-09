Apple Vision Lite asi jen tak nebudou, firma se zaměří na jiné zařízení

Zdroj: Dotekomanie.cz
Když Apple představil Vision Pro, stanovil si tak nový cíl. Dnes se dá říci, že se nejednalo o nějak úspěšný projekt, jelikož je cena dost vysoká a navíc celé zařízení není moc praktické, minimálně ergonomie není dobře vyřešená. Je to ale pochopitelné, jelikož Vision Pro je spíše zařízení pro vývojáře a více méně prvním testovacím kusem. I tak se hned na to začalo spekulovat o levnější variantě, která má těžit právě na Vision Pro. Nyní to ale vypadá, že se Apple zaměří na jiné produkty.
Apple Vision Pro přijde v levnější verzi
Apple Glasses
Už jsme zachytili informace, že Apple chystá chytré brýle s hlasovým ovládáním Siri. A dokonce se máme těšit na více verzí, ale nyní přichází zpráva, která naznačuje posun u Applu a změnu směřování vývoje. Agentura Bloomberg informuje, že právě levnější Apple Vision se odkládají, nebo minimálně se posouvá vývoj a také uvedení. Apple má směřovat své týmy do dvou jiných produktů.
Konkrétně se má jednat o chytré brýle. První bychom se měli dočkat zařízení s označením N50, které se bude párovat s iPhonem a nebude nabízet displej. Mělo by být vše založeno na hlasovém ovládání a hlasovém výstupu. Vývoj měl být natolik urychlen, že tyto brýle budou na trhu v roce 2027. Rok na to se máme dočkat verze s displejem.
Jsou zde náznaky, že by mělo dojít k ještě většímu urychlení vývoje, takže bychom se mohli těchto novinek dočkat dříve. Vše ale má spoléhat zejména na AI, ovládání hlasem a podobně, což může být problém, když právě v této oblasti se firmě nedaří a nestíhá dohnat svou konkurenci.
Apple testuje novou generaci Siri pomocí interní aplikace ve stylu ChatGPT
Firma se asi zalekla nedávných novinek od společnost Meta. Právě brýle s displejem vypadají velmi nadějně a než Apple představí své produkty, tak právě konkurence může mít značně pokročilé produkty několikáté generace s vylepšenou umělou inteligencí.
Apple si bude muset pospíšit, a to nejen v případě hardwaru. Zatím jeho největší výzvou bude konečně přinést slibované AI, které bude konkurenceschopné. Navíc bude muset podporovat i více jazyků než do teď.
