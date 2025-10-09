Oppo plánuje Reno 15 ve verzi Pro Max

Oppo plánuje Reno 15 ve verzi Pro Max
9. 10. 2025

Oppo Reno14 Pro | Zdroj: Oppo

Populární sérii Reno od firmy Oppo čeká aktualizace a nový únik dává nahlédnout pod pokličku u modelu Reno 15 Pro Max. Tento zástupce by se alespoň podle názvu měl stát nejvyšším modelem v řadě, což zároveň potvrzují i dnes odhalené specifikace. Poslední generace byly představeny v listopadu 2024 a letos v květnu. Čínský výrobce u řady chce dodržet časový harmonogram.

Poprvé ve třech

Vedle Reno 15 a Reno 15 Pro se premiérově ukáže třetí verze s přídomkem Pro Max, u které se očekává 6,78palcový OLED LTPO panel s 1,5K rozlišením a variabilní obnovovací frekvencí (až 120 Hz). Vnitřní šasi údajně vyplní čipová sada Dimensity 9400 od MediaTeku. Jenom prozatímně nejsou upřesněny paměťové konfigurace.

Pohonnou jednotkou by se mohl stát 6 500mAh článek baterie. Největším lákadlem bude sestava zadních fotoaparátů, kde hlavní slovo dostane 200MPx objektiv HP5 od Samsungu s technologií OIS. O vylepšení snímků se postará vlastní fotografický systém Lumo Image. Softwarovou stránku zastoupí platforma ColorOS 16 (Android 16).

Mezi další prvky výbavy lze zařadit přední 50MPx selfie kamerku, technologii NFC nebo síťový standard Wi-Fi 7. V kuloárech se hovoří o oficiálním představení během příštího měsíce pro domácí zákazníky za cenu v přepočtu okolo 13 041 Kč. Mezinárodní trh jej může vyhlížet až začátkem následujícího roku.

Zdroje: smartprix.com, gizmochina.com

