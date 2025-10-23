Huawei do řady Nova 14 zařazuje verzi Lite

Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition) | Zdroj: Huawei

Do poslední generace známé řady Nova vstupuje nový přírůstek, který čínská společnost Huawei pojmenovala Nova 14 Lite. Díky své výbavě bude zařízení patřit do segmentu střední třídy, kde to nebude mít zrovna jednoduché se svojí ambiciózní cenovkou. Výrobce odhalil model v tichosti právě po boku skládacího zástupce Nova Flip S.

Jsou i lepší

Huawei Nova 14 Lite disponuje 6,7palcovým OLED displejem, který dosahuje na Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Milovníky selfie snímků bezpochyby uspokojí přední 50MPx kamerka. Vnitřní sestava je pravděpodobně postavena na čipové sadě Kirin 8000. Přestože není zmíněna velikost paměti RAM, tak zájemci mohou vybírat z 256/512GB interního úložiště.

huawei nova 14 lite 4 1206x1592x huawei nova 14 lite 3 1206x1592x

Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition) | Zdroj: Huawei

V zadní části musíme zmínit dva senzory fotoaparátu (50 + 8 MPx) nebo 5 500mAh článek baterie včetně technologie rychlého 66W nabíjení. Uživatelským prostředím doprovází vlastní platforma HarmonyOS 5.1. Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit boční snímač otisků prstů, certifikaci odolnosti IP65 a infraport. K dispozici budou tři barevné možnosti (bílá, černá, modrá) od pátku 24. října.

Prodejní cena po přepočtu činí 6 294 Kč a druhou verzi s větším úložištěm pořídíte od cca 7 173 Kč. Telefon na vybrané trhy dorazí také pod názvem Nova 14 Vitality Edition.

huawei nova 14 lite 1 3120x1560x huawei nova 14 lite 6 3120x1560x huawei nova 14 lite 2 3120x1560x

Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition) | Zdroj: Huawei

Zdroje: consumer.huawei.com, gizmochina.com, gsmarena.com

