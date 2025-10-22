Trvalé slevy na tarify u Vodafonu brzy skončí. Neomezená data se slevou až 40 % lze získat jen do 2. listopadu

Zdroj: Vodafone
Společnost Vodafone upozorňuje na blížící se konec své aktuální promoční nabídky, která zákazníkům umožňuje získat mobilní tarify s trvalou slevou. Možnost aktivovat si vybrané tarify, včetně neomezených, se zvýhodněním až 40 % platí pouze do soboty 2. listopadu.
Klíčovým benefitem této nabídky je, že získaná sleva platí „napořád“, tedy po celou dobu využívání služby, nikoli jen na omezené období. Všechny zlevněné tarify jsou navíc poskytovány bez časového závazku.
Neomezené tarify s trvalou slevou
Pro uživatele, kteří preferují neomezená data, volání i SMS, jsou v nabídce tři varianty odlišené rychlostí připojení. Všechny zahrnují roaming v EU a slevu na zařízení.
- Basic+ (4 Mb/s): Tarif je trvale zlevněn o 34 % z 747 Kč na 499 Kč měsíčně. Zahrnuje slevu 5 000 Kč na zařízení.
- Super (10 Mb/s): Tento tarif je nabízen se slevou 37 %, tedy za 549 Kč měsíčně (původně 870 Kč). Sleva na zařízení činí 6 000 Kč.
- Super+ (20 Mb/s): Nejvyšší neomezený tarif s rychlostí 20 Mb/s je v akci se slevou 40 %, finální cena je 599 Kč měsíčně (původně 997 Kč). I zde platí sleva 6 000 Kč na zařízení.
Tarify s omezenou porcí dat
Nabídka se vztahuje i na dva tarify z řady Red s předplaceným objemem dat. I ty jsou bez závazku a zahrnují neomezené volání a SMS v ČR i v EU.
- Red Basic Lite (3 GB): Se slevou 25 % klesla měsíční cena na 429 Kč (původně 567 Kč).
- Red Basic+ (10 GB): Tarif s 10 GB dat je po 29% slevě dostupný za 499 Kč (původně 697 Kč).
Zákazníci, kteří si jeden z uvedených tarifů aktivují do 2. listopadu 2024, získají garanci zvýhodněné ceny po celou dobu využívání služby. Kompletní přehled a podmínky akce jsou k dispozici na webových stránkách operátora.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Mapy v Android Auto konečně začínají zobrazovat nahlášení dopravních komplikacích
iQOO do nabídky přidává herní tablet Pad 5e
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře