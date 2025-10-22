Další Pro Max model dokončuje Redmi

Redmi K90 Pro Max | Zdroj: Gizmochina
Značka Redmi už ve čtvrtek 23. října představí několik novinek a mezi nimi poznáme další telefon, který ponese přívlastek Pro Max. Tento trend byl ve větší míře odstartovaný teprve poslední generací iPhonu. Mobilní novinka na prodejní pulty tentokrát dorazí jako Redmi K90 Pro Max. Čínský výrobce hodlá nasadit nejen kvalitní fotoaparáty nebo nadstandardní audio sestavu.
Žádné šetření
Do čela se údajně postaví 6,59palcový OLED displej s 2K rozlišením a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Hlavní výkon má zajišťovat čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu nebo nezávislý grafický čip D2 z vlastní dílny, což bude ochlazovat účinný systém o velikosti 6 700 mm2.
Samotné tělo s kovovým rámečkem dokola by mělo splňovat požadavky certifikací IP68 a IP69. Baterie s kapacitou 7 500 mAh nabídne technologii rychlého 100W (přes USB-C) a 50W (bezdrátově) nabíjení. Záda ponesou celkem tři 50MPx objektivy fotoaparátu či 2.1kanálový audio soupravu, o jehož ladění se přímo postará populární firma Bose.
Od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 16, respektive nadstavbou HyperOS 3. Závěrem můžeme dodat, že zařízení sice nejspíš nedorazí do Evropy, ale v upravené podobě ho později poznáme v rámci připravované série Poco F8.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OpenAI představilo ChatGPT Atlas – vlastní AI prohlížeč s integrovanou umělou inteligencí
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře