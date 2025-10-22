Další Pro Max model dokončuje Redmi

2025-10-22T11:38:20+02:00
• 22. 10. 2025#Android #Smartphony

Redmi K90 Pro Max | Zdroj: Gizmochina

Značka Redmi už ve čtvrtek 23. října představí několik novinek a mezi nimi poznáme další telefon, který ponese přívlastek Pro Max. Tento trend byl ve větší míře odstartovaný teprve poslední generací iPhonu. Mobilní novinka na prodejní pulty tentokrát dorazí jako Redmi K90 Pro Max. Čínský výrobce hodlá nasadit nejen kvalitní fotoaparáty nebo nadstandardní audio sestavu.

Žádné šetření

Do čela se údajně postaví 6,59palcový OLED displej s 2K rozlišením a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Hlavní výkon má zajišťovat čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu nebo nezávislý grafický čip D2 z vlastní dílny, což bude ochlazovat účinný systém o velikosti 6 700 mm2.

redmi k90 pro max 8 1440x1920x redmi k90 pro max 9 1080x1440x redmi k90 pro max 7 441x600x redmi k90 pro max 2 451x600x

Redmi K90 Pro Max | Zdroj: Gizmochina

Samotné tělo s kovovým rámečkem dokola by mělo splňovat požadavky certifikací IP68 a IP69. Baterie s kapacitou 7 500 mAh nabídne technologii rychlého 100W (přes USB-C) a 50W (bezdrátově) nabíjení. Záda ponesou celkem tři 50MPx objektivy fotoaparátu či 2.1kanálový audio soupravu, o jehož ladění se přímo postará populární firma Bose.

Od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 16, respektive nadstavbou HyperOS 3. Závěrem můžeme dodat, že zařízení sice nejspíš nedorazí do Evropy, ale v upravené podobě ho později poznáme v rámci připravované série Poco F8.

redmi k90 pro max 6 1080x1080x redmi k90 pro max 4 1080x1080x redmi k90 pro max 5 1080x1080x redmi k90 pro max 3 1080x1080x

Redmi K90 Pro Max | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com

