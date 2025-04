Nubia Z70S Ultra Photographer Edition je novinka pro fotografy

Zdroj: Nubia

Ke konci minulého roku Nubia představila svůj nejnovější smartphone Nubia Z70 Ultra a nyní zde máme Nubia Z70S Ultra Photographer Edition. Skoro by se dalo očekávat pořádné zlepšení specifikací, ale to není na první pohled patrné.

Hlavně příslušenství

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition sdílí většinu specifikací se svým předchůdcem. Je zde ale jeden větší rozdíl, a to v případě baterie. Kapacita narostla na 6600 mAh, ale 80W technologie nabíjení zůstala. Z pohledu displeje, procesoru nebo i takové odolnosti, vše je zachování. Právě displej asi mnoho zaujme, jelikož je u něj použita technologie pro schování předního foťáku pod ním.

Specifikace foťáků na zadní straně jsou stejné, tedy aspoň co se týče počtu megapixelů, zacílení foťáků a některých vlastností. Nubia se ale chlubí značným vylepšením a uvádí, že jsou zde speciální na zakázku vyrobené senzory od Omnivision. Že se jedná speciální edici pro fotografy dokazuje i samotné příslušenství, které je možné k mobilu dokoupit. V podstatě z něj můžete udělat nějako jako starší foťák, aspoň tedy vzhledově, ale jsou zde nejrůznější čočky.

Zatím nevíme, jestli se Nubia Z70S Ultra Photographer Edition dostane do Evropy. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně za 14 000 Kč bez daně a poplatků. Fotografická sada u mobilu pak přijde na cca 2 700 Kč, také bez daně. Pokud byste chtěli tu nejvyšší verzi se vším, stála by 21 700 Kč. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 28 300 Kč.

Specifikace Nubia Z70S Ultra Photographer Edition

displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1.5K), OLED, BOE Q9+, až 144Hz, až 2000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16/24 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.0)

Android 15 + Nebula AIOS

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120°, makro 64 MPx, periskop, OIS přední – 16 MPx UD

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, stereo

IP68 & IP69

5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 6600 mAh + 80W

