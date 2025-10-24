Nová česká aplikace Snoozie pomáhá proti nespavosti

Zdroj: Tisková zpráva

Každý třetí Čech trpí problémy se spánkem, ale na odbornou pomoc se často čeká měsíce. Nová mobilní aplikace Snoozie, vyvíjená ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, nabízí vědecky ověřené řešení bez čekacích lhůt.

Snoozie: digitální terapie nespavosti bez čekání

Spánkové potíže se staly tichou plíživou epidemií a právě na tento problém cílí český startup Snoozie, který v letos v létě uvedl na trh stejnojmennou aplikaci. Ta nabízí přístup ke kognitivně behaviorální terapii insomnie (KBT-I), která je považována za zlatý standard léčby nespavosti.

Oproti běžné terapii, na kterou se často čeká i několik měsíců, nabízí Snoozie okamžité řešení – přímo v mobilu, bez čekání a za dostupnou cenu.

První výsledky: lepší spánek už po několika týdnech

Od letního spuštění nasbírala aplikace první stovky uživatelů, jejichž zpětná vazba pomohla k vývoji podzimní aktualizace. Ta přináší nové funkce, praktičtější uživatelské rozhraní a možnost kombinace digitálního programu se závěrečnou konzultací se spánkovým terapeutem.

Snoozie 1 1024x500x

Zdroj: Tisková zpráva

Podle dostupných dat:

  • se spánková efektivita u většiny uživatelů zvýšila z 72 % na 90 %,
  • doba usínání se zkrátila v průměru o 10 minut,
  • noční bdění se zkrátilo o průměrných 25 minut.

To potvrzuje, že digitální terapie může být účinnou alternativou ke klasickému sezení s psychologem – zejména pro ty, kteří potřebují pomoc ihned.

Odborný vývoj ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví

Na odborném obsahu Snoozie se podílí klinická psycholožka Mgr. Karolina Janků, Ph.D., specialistka na spánkovou medicínu, která působí v Národním ústavu duševního zdraví a dříve i na Oxfordské univerzitě. „KBT-I je metoda s dlouhodobým účinkem, která pomáhá lidem změnit škodlivé návyky spojené se spánkem. Digitální forma může být velmi cenným doplňkem, který zpřístupní účinnou terapii každému bez čekání,“ říká Janků.

Snoozie 2 4320x5400x

Zdroj: Tisková zpráva

Investice a budoucnost Snoozie

Startup získal andělskou investici od Daniela Janků, zakladatele populární technologické značky Niceboy. Ten věří, že projekt má obrovský potenciál: „Snoozie spojuje vědecký základ, moderní technologie a snahu řešit reálný problém, který se týká milionů lidí.“

Do budoucna plánuje tým Snoozie:

  • spolupráci s pojišťovnami a zdravotními institucemi,
  • začlenění do firemních wellbeing programů,
  • rozšíření funkcí pro uživatele s různými typy spánkových poruch.

Snoozie přináší inovativní přístup ke spánkové hygieně a terapii. Využívá kombinaci vědecky ověřených metod a moderního designu, díky čemuž se může stát důležitým nástrojem v boji proti nespavosti – zejména v době, kdy je psychologická pomoc pro mnoho lidí špatně dostupná.

Pokud si chcete aplikaci Snoozie vyzkoušet, budete k tomu potřebovat registraci na webových stránkách projektu , kde projdete krátkým dotazníkem, na jehož konci dostanete doporučení, zdali je aplikace pro vás vhodná. Následně bude nutné zaplatit – platba zahrnuje 6-týdenní KBT-I plán, který standardně stojí 2 990 Kč, ale nyní probíhá podzimní akce, díky které za plán zaplatíte pouze 1 890 Kč. Po uhrazení jednorázového poplatku vám budou funkce aplikace zpřístupněny.

Zdroj: Tisková zpráva

