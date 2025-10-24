Google Mapy dostanou vychytávku, která ušetří jedno kliknutí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé aplikace není dobré předělávat zcela od základu, jelikož uživatelská základna je příliš velká a případná větší změna by se nemusela setkat s kladnou odezvou. Proto Google raději razí cestu drobných změn v delším časovém horizontu. Postupně tak zavádí malé změny, na které si uživatelé zvykají lépe. Nyní se chystá jedna taková.
Google Mapy dostávají upravený design, je praktičtější
Odhad času
Google Mapy nabízí poměrně kvalitní časové odhady, kdy budete v cíli. Započítávají se nejrůznější faktory, zejména s ohledem na aktuální dopravní situaci. Takový časový odhad navíc mění barvu, podle které lze poznat, jestli cesta bude bez komplikací, či nikoliv. Zelená barva patří plynulé cestě, oranžová pak k nějakému drobnějšímu zdržení a červená značí spíše zácpu. Pokud jste se chtěli dozvědět, jak dlouho pojedete domů, případně jaká je dopravní situace, museli jste kliknout na navigování domů. Až pak jste měli tyto informace k dispozici.
Nově se ale pracuje na zjednodušení, kdy přímo na hlavní obrazovce, pod widgetem vyhledání v aplikaci Google Mapy, se zobrazí odhadovaný čas cesty domů. Navíc i díky barvě víte, jak asi bude vypadat dopravní situace. Jedná se o malou změnu, ale ušetří minimálně jedno kliknutí a navíc takto hned víte, co čekat.
Google by ale nemusel zůstat jen u tohoto zobrazení. Mohl by nabídnout odhad už jen při kliknutí na bod zájmu. Tato informace se totiž zobrazuje jen při spuštění nebo nastavování navigování.
WearOS pro hodinky dostane na AOD ovládání médií
