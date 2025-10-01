Nová pravidla Googlu ohrožují svobodu Androidu, varuje platforma F-Droid

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nezávislé platformy pro distribuci aplikací na Androidu, jako je F-Droid, mohou podle vlastních slov čelit existenční hrozbě. Důvodem jsou nové požadavky Googlu na ověřování vývojářů, které podle F-Droidu směřují k uzavření dříve otevřeného ekosystému.
Konec alternativních obchodů s aplikacemi na Androidu?
F-Droid je dobře známou alternativou ke Google Play Store, oblíbenou zejména mezi uživateli, kteří dbají na své digitální soukromí. Projekt funguje již 15 let a nabízí výhradně svobodný a open-source software. Aplikace v tomto obchodě procházejí pečlivým výběrem – bez reklam, bez sledovacích nástrojů a bez skrytého sběru dat. Oproti Google Play, který hostí miliony aplikací, má F-Droid katalog s několika tisíci titulů. Nyní ale tento otevřený přístup může narazit na zásadní překážku. Podle nedávného blogového příspěvku platformy představuje nový vývojářský registrační dekret od Googlu vážnou hrozbu pro existenci nezávislých obchodů.
Co se mění v souvislosti s rozhodnutím Google?
Google od příštího roku zavádí nová pravidla, podle nichž musí být každý vývojář Android aplikací oficiálně zaregistrován a ověřen. Pravidla nutí i předložení průkazu totožnosti. Navíc budou muset vývojáři Googlu předat informace o všech identifikátorech aplikací a podpisových klíčích, které slouží k ověřování pravosti softwaru.
F-Droid ale nemá prostředky ani oprávění k tomu, aby za komunitu vývojářů přebíral správu těchto klíčů nebo je nutil k registraci. Podle jeho vlastních slov by taková pravidla de facto znemožnila provozování nezávislých distribučních kanálů, které jsou základem open-source světa na Androidu. „Tento registrační požadavek ukončí projekt F-Droid tak, jak ho dnes známe,“ uvedli správci platformy.
Google: bezpečnost na prvním místě, F-Droid tvrdí že se jedná výmluvu
Google tvrdí, že nová opatření posílí bezpečnost, ochrání uživatele před malwarem a usnadní dohledatelnost původu aplikací. F-Droid s tím však zásadně nesouhlasí. Poukazuje na opakované případy, kdy škodlivé aplikace pronikly přímo do Google Play, a připomíná, že Android již nyní nabízí nástroje jako Play Protect, které chrání uživatele bez nutnosti centralizace vývojářských identit.
Z pohledu F-Droidu nejde o bezpečnost, ale o postupné omezování svobody výběru a konkurence na Androidu. Pokud se uživatelé stanou závislými výhradně na Google Play a jeho pravidlech, Android podle kritiků ztrácí svou klíčovou výhodu kterou je otevřenost.
Výzva regulátorům
F-Droid nyní žádá regulační úřady v Evropě, USA i dalších regionech, aby situaci prošetřily. Nová politika Googlu je podle nich monopolní, diskriminuje nezávislé vývojáře a omezuje základní svobody uživatelů, jako je možnost instalovat aplikace dle vlastního výběru.
Ačkoliv Google tvrdí, že i po roce 2026 bude nadále možné aplikace „sideloadovat“ nebo používat alternativní obchody, F-Droid upozorňuje, že prakticky to bude nemožné, pokud tyto alternativy nebudou mít přístup k podpisovým klíčům nebo ověřeným vývojářským účtům. „Pokud vlastníte počítač, měli byste mít právo spouštět jakýkoliv software podle vlastního výběru,“ dodává F-Droid.
Zdroj: androidauthority.com
