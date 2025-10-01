WhatsApp přináší nové funkce: Live Photos, kreativní AI funkce a další novinky

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti, jak komunikovat chytřeji, kreativněji a osobněji. Mezi nejnovější aktualizace patří sdílení živých fotek – Live Photos, personalizace chatu pomocí Meta AI nebo nové balíčky samolepek.
Nové možnosti sdílení: Live Photos a fotky pohybu
WhatsApp nyní podporuje sdílení živých fotek – Live Photos na iOS a pohyblivých fotek na Androidu. Tyto formáty zachycují krátký okamžik včetně pohybu a zvuku, čímž vnášejí do komunikace více života a emocí. Ať už jste na výletě, ve městě nebo doma, své autentické chvilky můžete nyní sdílet napříč platformami bez omezení.
Meta AI přináší kreativitu do chatu
Funkce Meta AI posouvá přizpůsobení chatu na novou úroveň. Místo výběru z přednastavených motivů si nyní můžete pomocí AI vytvořit vlastní a vyjádřit tak svou osobnost nebo náladu. Tato funkce je aktuálně postupně zpřístupňována, takže ji ještě nemusí pro všechny uživatele dostupná.
AI generovaná pozadí pro videohovory a fotky
Meta AI umí generovat také unikátní pozadí pro videohovory, díky kterým se můžete během hovoru přenést do oblíbeného prostředí nebo úplně nového světa. Stejná AI pozadí lze využít i při fotografování a natáčení přímo v chatu, což přináší zcela nové vizuální možnosti.
Samolepky, které mluví za vás
WhatsApp obohatil svou sbírku o nové balíčky samolepek, které přidají vašim zprávám na hravosti a výrazu. Nové balíčky jako Nebojácný ptáček, Školní dny nebo Dovolená přinášejí roztomilé a výstižné postavičky, které dokážou vyjádřit emoce i bez slov.
Chytřejší vyhledávání skupin a skenování dokumentů
Pamatujete si, s kým jste ve skupině, ale ne jak se jmenuje? Nově stačí do vyhledávání v záložce Chaty zadat jméno kohokoli ze skupiny a WhatsApp vám automaticky nabídne všechny společné skupiny.
Skenování dokumentů nově i na Androidu
Funkce, kterou uživatelé iPhonů znají, je nyní dostupná i pro Android. WhatsApp umožňuje skenování dokumentů přímo v aplikaci, jejich ořezání, uložení i odeslání bez nutnosti použít další nástroj.
