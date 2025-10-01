WhatsApp přináší nové funkce: Live Photos, kreativní AI funkce a další novinky

WhatsApp přináší nové funkce: Live Photos, kreativní AI funkce a další novinky
2025-10-01T11:36:54+02:00
• 1. 10. 2025#Android #iOS

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti, jak komunikovat chytřeji, kreativněji a osobněji. Mezi nejnovější aktualizace patří sdílení živých fotek – Live Photos, personalizace chatu pomocí Meta AI nebo nové balíčky samolepek.

Nové možnosti sdílení: Live Photos a fotky pohybu

WhatsApp nyní podporuje sdílení živých fotek – Live Photos na iOS a pohyblivých fotek na Androidu. Tyto formáty zachycují krátký okamžik včetně pohybu a zvuku, čímž vnášejí do komunikace více života a emocí. Ať už jste na výletě, ve městě nebo doma, své autentické chvilky můžete nyní sdílet napříč platformami bez omezení.

Meta AI přináší kreativitu do chatu

Funkce Meta AI posouvá přizpůsobení chatu na novou úroveň. Místo výběru z přednastavených motivů si nyní můžete pomocí AI vytvořit vlastní a vyjádřit tak svou osobnost nebo náladu. Tato funkce je aktuálně postupně zpřístupňována, takže ji ještě nemusí pro všechny uživatele dostupná.

556838670 811398011856992 5708818821276911790 n 1920x1080x

Zdroj: WhatsApp

AI generovaná pozadí pro videohovory a fotky

Meta AI umí generovat také unikátní pozadí pro videohovory, díky kterým se můžete během hovoru přenést do oblíbeného prostředí nebo úplně nového světa. Stejná AI pozadí lze využít i při fotografování a natáčení přímo v chatu, což přináší zcela nové vizuální možnosti.

Samolepky, které mluví za vás

WhatsApp obohatil svou sbírku o nové balíčky samolepek, které přidají vašim zprávám na hravosti a výrazu. Nové balíčky jako Nebojácný ptáček, Školní dny nebo Dovolená přinášejí roztomilé a výstižné postavičky, které dokážou vyjádřit emoce i bez slov.

Chytřejší vyhledávání skupin a skenování dokumentů

Pamatujete si, s kým jste ve skupině, ale ne jak se jmenuje? Nově stačí do vyhledávání v záložce Chaty zadat jméno kohokoli ze skupiny a WhatsApp vám automaticky nabídne všechny společné skupiny.

Skenování dokumentů nově i na Androidu

Funkce, kterou uživatelé iPhonů znají, je nyní dostupná i pro Android. WhatsApp umožňuje skenování dokumentů přímo v aplikaci, jejich ořezání, uložení i odeslání bez nutnosti použít další nástroj.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat