Google testuje redesign vyhledávače v Chrome

Google chystá změnu ve vzhledu a funkcích vyhledávacího pole ve svém populárním prohlížeči Chrome. Koncept designu se jmenuje „Realbox Next“ a připomíná rozhraní, které známe z AI chatbotů.
Google testuje nový vzhled i funkce vyhledávače
Popularitu AI nástrojů si uvědomuje i americký technologický gigant Google. I on je ostatně současnou vlnou inovací ohrožen, včetně jeho prohlížeče Chrome, na němž si chce smlsnout například Perplexity Comet. I tohoto důvodu tak Google aktivně hledá cesty, jak využívat AI u svého vyhledávání.
Nejnovějším takovým pokusem je testování nových vyhledávacích polí v prohlížeči Chrome, které nápadně připomínají okna z AI chatbotů. V současnosti testuje gigant rovnou dvě varianty nových polí. První z nich je stále velmi podobné klasickému oknu, jak ho známe.
Je minimalistické, jednořádkové a obsahuje nové tlačítko „AI Mode“, díky kterému vám při vyhledávání pomůže Gemini. Druhý testovaný design už je poněkud složitější a právě on nejvíce připomíná zmíněné chatboty.
Pole disponuje dvouřádkovým rozložením. V horním řádku se uživatelům zobrazují návrhy pro vyhledávání a tlačítko „AI Mode“. V druhém řádku se pak nachází tlačítka pro připojení fotek, souborů, tlačítko hlasového vyhledávání a Google Lens.
Testování prozatím probíhá v tichosti a Google má podle dostupných zdrojů pilně pracovat na ladění detailů. Kdy se však novinky oficiálně dočkáme, není jasné.
