Google testuje redesign vyhledávače v Chrome
2025-10-14T11:45:08+02:00
• 14. 10. 2025#Aktualizace #Aplikace

Zdroj: Android Authority

Google chystá změnu ve vzhledu a funkcích vyhledávacího pole ve svém populárním prohlížeči Chrome. Koncept designu se jmenuje „Realbox Next“ a připomíná rozhraní, které známe z AI chatbotů.

Google testuje nový vzhled i funkce vyhledávače

Popularitu AI nástrojů si uvědomuje i americký technologický gigant Google. I on je ostatně současnou vlnou inovací ohrožen, včetně jeho prohlížeče Chrome, na němž si chce smlsnout například Perplexity Comet. I tohoto důvodu tak Google aktivně hledá cesty, jak využívat AI u svého vyhledávání.

Nejnovějším takovým pokusem je testování nových vyhledávacích polí v prohlížeči Chrome, které nápadně připomínají okna z AI chatbotů. V současnosti testuje gigant rovnou dvě varianty nových polí. První z nich je stále velmi podobné klasickému oknu, jak ho známe.

chrome vyhledavaci pole redesign 1024x407x

Zdroj: Android Headlines

Je minimalistické, jednořádkové a obsahuje nové tlačítko „AI Mode“, díky kterému vám při vyhledávání pomůže Gemini. Druhý testovaný design už je poněkud složitější a právě on nejvíce připomíná zmíněné chatboty.

chrome vyhledavaci pole redesign 2 1024x365x

Zdroj: Android Headlines

Pole disponuje dvouřádkovým rozložením. V horním řádku se uživatelům zobrazují návrhy pro vyhledávání a tlačítko „AI Mode“. V druhém řádku se pak nachází tlačítka pro připojení fotek, souborů, tlačítko hlasového vyhledávání a Google Lens.

Testování prozatím probíhá v tichosti a Google má podle dostupných zdrojů pilně pracovat na ladění detailů. Kdy se však novinky oficiálně dočkáme, není jasné.

Zdroje: androidheadlines.com, webpronews.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

