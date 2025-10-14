Vodafone uvádí Black & Black Extra: neomezená 5G rychlost, rozšířený roaming ve 130 zemích a špičková ochrana zařízení 

Vodafone představuje zcela novou řadu tarifů s vlajkovou lodí v podobě prémiového Black a Black Extra. Tarify Black jsou navrženy pro ty, kdo si potrpí na absolutní komfort, co se týče dat a rychlosti, a chtějí mít všechny další služby, jako například HBO Max, prémiové členství prima+, Vodafone TV Lite & Sport, v ceně – bez starostí se složitým kombinováním služeb. Nové standardní tarify sLimitem a BezLimitu v sobě zahrnují komplexní ochranu pro mobilní zařízení CyberWall. Varianta Extra obsahuje další výhody: rychlosti připojení vyšší až o 67 %, slevu na pojištění a zařízení nebo výměnu rozbitého skla do tří měsíců od nákupu telefonu zdarma a u všech neomezených tarifů OneNumber zdarma.
Vodafone reaguje na neustále se zvyšující nároky moderních uživatelů a uživatelek a v době, kdy je kvalitní datová konektivita a neomezené volání a SMS standardem, posouvá nabídku mobilních tarifů na vyšší úroveň. Nové tarify, v čele se zbrusu novou řadou Black, jsou navrženy tak, aby překonaly veškerá očekávaní. Jejich společným rysem je řada zajímavých výhod, které dále rozšiřuje varianta Extra.
Black a Black Extra: černá limuzína mezi tarify
V tarifu Black Vodafone vůbec poprvé sdružuje řadu prémiových služeb. Neomezené datové připojení s nejvyšší 5G rychlostí, neomezené volání i SMS do všech sítí doplňuje špičková mobilní ochrana CyberWall a možnost každý měsíc sedmkrát využít službu Roaming na den. Díky němu mohou zákazníci a zákaznice využívat služby v zahraničí jako doma – neomezeně volat, smskovat a každý den vyčerpat 1 GB dat, a to ve více jak 130 zemích, včetně ne atraktivních destinací, jako je Vietnam, Filipíny nebo Gruzie. Součástí tarifů Black je zároveň přístup ke streamovacím platformám Vodafone TV Lite & Sport, HBO Max a členství prima+ PREMIUM, viz vodafone.cz/tarify.
Ve verzi Black Extra prémiový zážitek doplňuje služba OneNumber pro propojení telefonu a chytrých hodinek, stejně jako bezplatná výměna rozbitého displeje v průběhu prvních tří měsíců od nákupu mobilu či tabletu u Vodafonu, sleva na pojištění zařízení a cenová dotace na zařízení nové. Zákazníci a zákaznice navíc získají u varianty Extra také 1 000 minut volání do zemí v rámci tzv. Business zóny (v hodnotě 1 834 Kč měsíčně), stejně jako prémiovou zákaznickou podporu. Prémiová varianta Black Extra je tak ideální volbou pro všechny, kteří mají vysoké požadavky a chtějí něco navíc.
„Podle našich zákazníků a zákaznic nejvíce záleží na dvou věcech: rychlém 5G připojení a bezstarostném používání doma i v zahraničí. Prémiový tarif Black nabízí obojí – neomezenou 5G rychlost, roaming ve více než 130 zemích s 1 GB dat denně nad rámec EU a vestavěnou ochranu zařízení. Pro rodiny a ty, kteří hledají cenově dostupnější řešení, přinášejí naše tarify sLimitem a BezLimitu rychlosti až 50 Mb/s a o 40 % více dat, zatímco varianty Extra zahrnují OneNumber, bezplatnou opravu obrazovky a prémiové streamování v jedné ceně,“ říká Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment.
Pestrá nabídka pro každého: sLimitem a BezLimitu s Extra výhodami
Vedle Black přináší Vodafone i další tarify, které uspokojí rozmanité potřeby všech zákazníků a zákaznic a oproti dosavadní nabídce přináší něco nového. Tarify BezLimitu tvoří varianty BezLimitu M, BezLimitu L a BezLimitu XL a přináší neomezený objem dat v několika rychlostních variantách. Ve verzi Extra navíc navyšují rychlost datového připojení z 8 Mb/s na 10 Mb/s (navýšení o 25 %) u BezLimitu M, z 15 Mb/s na 20 Mb/s (navýšení o 33 %) u BezLimitu L a z 30 Mb/s na 50 Mb/s (navýšení o 67 %) u tarifu BezLimitu XL. Kromě vyšší rychlosti připojení dále zákazníci a zákaznice získají slevu na pojištění zařízení, bezplatnou výměnu rozbitého displeje v rámci prvních tří měsíců od nákupu i cenové dotace na nákup telefonu či tabletu u Vodafonu. Majitelé a majitelky tarifů BezLimitu Extra zároveň v ceně získají službu OneNumber pro sdílení telefonního čísla mezi smartphonem a chytrými hodinkami, například Apple Watch.
Pro méně náročné zákazníky jsou zde tarify sLimitem, které obsahují neomezené volání a SMS, několik variant datového objemu a možnost pětkrát v měsíci aktivovat Neomezená data na 24 hodin. Ve variantách Extra nabídnou tarify více dat, a to 7 GB místo 5 GB u tarifu sLimitem S a 15 GB místo 12 GB v případě pořízení sLimitem M. Zároveň přináší možnost kompletního pojištění telefonu za výhodnější cenu (u zařízení s cenou do 5 tisíc Kč bude pojištění zcela zdarma), bezplatnou opravu rozbitého displeje během prvních tří měsíců a slevu na zařízení.
Komplexní ochrana telefonu či tabletu jako součást všech tarifů
Všechny nové tarify, bez ohledu na jejich variantu, v sobě mají nově zahrnutou i komplexní ochranu koncového zařízení (tedy telefonu nebo tabletu) CyberWall. Tato aplikace chrání zařízení před viry, škodlivými aplikacemi a nebezpečnými odkazy v reálném čase – bez negativního dopadu na výkon nebo výdrž baterie.
