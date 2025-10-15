Google Peněženka dostává funkci nicků

Zdroj: Phone Arena
Nedávno se objevily informace, že by Google mohl řešit v aplikaci Peněženka organizaci položek, ale zatím jsme se nedočkali. Funkce je zatím ve vývoji, ale i tak jde vidět, že se něco v aplikaci děje. Možná je to právě příprava na budoucí funkce.
Nick pro každou kartu
Google se rozhodl, že každá karta dostane možnost nicku, tedy přezdívky. Jak můžete vidět na snímcích níže, tak v detailu karty je nová položka, která umožňuje přidat kartě alternativní název. Ten může mít délku až 25 znaků.
Pokud byste si ale mysleli, že se tak hned změní název karty, tak tomu tak není. Na posledním snímku jde vidět, že nick se objevuje až na nižším řádku u karty. Samotný název nebyl nahrazen ani jinak upraven. Nyní mám v podstatě u jedné karty dva názvy, což trochu nedává smysl.
Dokáži si představit například použití v případě, kdy budu mít více podobných karet, nebo od jednoho vydavatele, tak si je mohu takto označit, případně mohu mít v Peněžence karty členů rodiny nebo kamarádů, nějaké věrnostní. Takto bych si je mohl ve své podstatě označit.
Zdroj: 9to5google.com
