Google Peněženka konečně dostane funkci na organizaci položek

Google Peněženka je poměrně jednoduchá aplikace a v poslední době dostala možnost ukládání více typů dokladů, karet, lístků a podobně. S rostoucím množstvím se ale zvětšuje nepřehlednost, případně je horší najít tu vhodnou kartu. Google zřejmě pracuje na vyřešení tohoto problému, jak naznačuje zdrojový kód.
Google Peněženka se naučí skenovat vaše fotografie
Lepší organizace?
Právě aplikace Google Peněženka asi dostane funkci na lepší organizaci, ale samotný zdrojový kód byl objeven v Google Play Službách, respektive v beta verzi 25.37.31. Nejenže je zde nový řetězec, ale chystá se změna ukládání karet, tedy informací o nich.
Konkrétně se dočkáme poměrně jednoduché integrace možnosti označení oblíbené karty skrze kliknutí na hvězdičku u ní. Tím dostane nějakou prioritu, s čím může aplikace následně pracovat. Zřejmě se chystají dodatečné funkce, jako je seřazení podle počtu používání, případně si budeme moci sami zvolit pořadí těchto karet. Případně dojde k seřazení podle posledního použití.
Bohužel zdrojový kód není kompletní a není jasné, jak nakonec bude vypadat zobrazení oblíbených karet, případně jak bude řešeno uspořádání. Budeme si muset chvíli počkat, než bude vše připraveno, ale je dobré, že Google na něčem takovém pracuje. Už nyní nemusí stačit současné zobrazení karet některým uživatelům.
