Youtube oficiálně představuje nový vzhled a funkce

O mnohých novinkách na největších platformách a službách od Googlu se postupně dozvídáme skrze testovací fázi, případně se podaří novinky odhalit ve zdrojovém kódu. Nějakou dobu si vývojáři pohrávali se změnami na Youtube a nyní nastala chvíle oficiálního představení, jak bylo učiněno skrze stránku podpory pro Youtube.
Nejen nový přehrávač
Youtube oficiálně tyto novinky začal rozšiřovat od 13. října, ale ještě nějakou chvíli může trvat, než se dostane na každého uživatele. V první řadě je zde nová podoba přehrávače ve webové verzi. Jak můžete vidět níže, tak právě ovládací tlačítka mají novou podobu, jsou seskupeny a mají oválný tvar.
Vývojáři dále uvádí, že došlo na úpravu dvojího poklepání, aby byla funkce méně rušivá a více přirozenější. Samotné aplikace pro mobily prošly úpravou, aby ovládání bylo plynulejší, tedy zejména přechody mezi kartami. Došlo ale i na takové drobnosti, jako úprava animace lajkování. Ta bude vycházet z kategorie videa, které sledujete. Například u hudebního klipu bude animace ve stylu animované notičky. Také ukládání videí do seznamů je plynulejší.
Poslední novinkou, kterou vývojáři zmiňují, jsou vlákna v komentářích, respektive samotné grafické zobrazení. Youtube uvádí, že se má jednat o přehlednější vizuální zážitek.
