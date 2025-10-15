Gmail pomůže naplánovat schůzku ve spolupráci s Gemini

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google má tendenci vylepšovat své aplikace postupně a spíše integrovat drobnější funkce, které jsou úzce zacílené. Než aby nechal vtrhnout do služby své AI, tak se soustřeďuje na funkce, které mají s něčím konkrétním pomoci. Nyní jsme se něčeho takového dočkali u Gmailu.
Gmail a Gemini
Gmail má již integraci Gemini do jistí míry skrze mini aplikaci na straně. Ta umí mnohé, ale i tak zde máme drobnější funkci. Jakmile s někým komunikujete, kdy byste se mohli setkat, Gemini rozpozná takový text a nabídne možnost naplánování schůzky, jak můžete vidět na animaci níže. Jednoduše se v panelu nástrojů ukáže tlačítko pro pomoc s plánováním.
To ale není vše. Pakliže využijete tuto možnost, Gemini se přímo podívá do vašeho Google Kalendáře a pokusí se najít vhodný termín. Následně se v v e-mailu objeví widget s navrhnutým termínem. Ten si samozřejmě můžete modifikovat podle svého. Jedná se o drobnou funkcionalitu, ale může napomoci v plánování.
Je zde několik omezení. V první řadě novinka funguje jen při komunikaci jeden na jednoho, není tedy aktivní při komunikaci ve skupině. Dále se tato funkce dostane jen do účtů typu Business Standard, Enterprise Starter, Google AI Pro for Education a nejrůznější podverze. Také je k dispozici pro Google AI Pro a Ultra, včetně Gemini Business a Enterprise.
