Další Air mobil bude od Motoroly

2025-10-06T22:00:25+02:00
• 6. 10. 2025#Android #Smartphony

Větší hráči na mobilním trhu zpravidla udávají směr, přičemž se může jednat i o drobnost. Ostatní se nechají inspirovat a snaží se nabídnout alternativu. Apple letos přišel s iPhonem Air (recenze), který se chlubí tloušťkou, ale ve své podstatě první odstartoval tento souboj Samsung se svým modelem Edge. Ostatní ale nelení a například Nubia uvedla na český trh model Nubia Air. Nyní přijde další hráč, také s modelem Air.

Moto X70 Air

Již nyní Motorola láká na uvedení modelu Moto X70 Air, ale zde jde spíše o vypůjčení samotného slova Air, než tedy o přímou konkurenci v oblasti tloušťky. Na druhou stranu se i tak může chlubit tímto parametrem, jelikož tělo bude ukrývat baterii o kapacitě 7000 mAh, přičemž nebude větší než 9 mm. Spekuluje se, že bude kolem 8,7 mm.

Displej by měl mít velikost 6,72 palců a má se jedná o LCD panel s vyšším rozlišením, ale tuto informaci zatím nemáme potvrzenou. Nejvyšší konfigurace má mít 16 GB operační paměti a až 512GB úložiště. Zadní strana ponese dva foťáky s hodnotami 50 a 8 MPx. Hlavní má mít optickou stabilizaci obrazu a sekundární bude pro ultra širokoúhlé focení. Celková hmotnost by měla být 210 gramů.

gsmarena 005 768x768x

Zdroj: gsmarena a ytechb

Označení Air ale bude mít asi jen verze určená pro čínský trh. K nám by se měl tento kousek dostat s názvem Motorola Edge 70, takže bude prezentován jako běžný mobil s vysokou kapacitou baterie. K uvedení v Číně dojde ještě tento měsíc. Kdy se dostane k nám, zatím nevíme.

Zdroje: gsmarena.com, ytechb.com, gizmochina.com

