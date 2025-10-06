Další Air mobil bude od Motoroly

Větší hráči na mobilním trhu zpravidla udávají směr, přičemž se může jednat i o drobnost. Ostatní se nechají inspirovat a snaží se nabídnout alternativu. Apple letos přišel s iPhonem Air (recenze), který se chlubí tloušťkou, ale ve své podstatě první odstartoval tento souboj Samsung se svým modelem Edge. Ostatní ale nelení a například Nubia uvedla na český trh model Nubia Air. Nyní přijde další hráč, také s modelem Air.
Moto X70 Air
Již nyní Motorola láká na uvedení modelu Moto X70 Air, ale zde jde spíše o vypůjčení samotného slova Air, než tedy o přímou konkurenci v oblasti tloušťky. Na druhou stranu se i tak může chlubit tímto parametrem, jelikož tělo bude ukrývat baterii o kapacitě 7000 mAh, přičemž nebude větší než 9 mm. Spekuluje se, že bude kolem 8,7 mm.
Displej by měl mít velikost 6,72 palců a má se jedná o LCD panel s vyšším rozlišením, ale tuto informaci zatím nemáme potvrzenou. Nejvyšší konfigurace má mít 16 GB operační paměti a až 512GB úložiště. Zadní strana ponese dva foťáky s hodnotami 50 a 8 MPx. Hlavní má mít optickou stabilizaci obrazu a sekundární bude pro ultra širokoúhlé focení. Celková hmotnost by měla být 210 gramů.
Označení Air ale bude mít asi jen verze určená pro čínský trh. K nám by se měl tento kousek dostat s názvem Motorola Edge 70, takže bude prezentován jako běžný mobil s vysokou kapacitou baterie. K uvedení v Číně dojde ještě tento měsíc. Kdy se dostane k nám, zatím nevíme.
Zdroje: gsmarena.com, ytechb.com, gizmochina.com
