Meta spouští pro Reels globálně AI překlady hlasu se synchronizací úst

Meta rozšiřuje možnosti svých sociálních platforem o funkci, která může zásadně změnit způsob, jakým tvůrci oslovují své publikum. Nová funkce automatického překladu hlasu využívá generativní umělou inteligenci k vytvoření překladového dabingu s vaším vlastním hlasem a volitelně přidává i synchronizaci s tím, jak se pohybují vaše rty tzv. lip-sync. Funkci poprvé představil Mark Zuckerberg na konferenci Meta Connect 2024 a nyní je dostupná globálně.
Meta přichází s užitečnou novinkou AI dabingu
Při nahrávání a publikování videa typu Reels stačí zvolit možnost „Přeložit váš hlas pomocí Meta AI“. Systém nejprve analyzuje váš originální hlas, poté vytvoří překlad a vygeneruje audio stopu, která zní jako vy, jen v jiném jazyce. Přidání synchronizace rtů zajistí, že pohyby úst budou odpovídat přeložené řeči. Před zveřejněním je možné si výsledek poslechnout a upravit. Divákům se pak zobrazí upozornění, že jde o překlad pomocí AI.
Z počátku budou překlady dostupné pouze mezi jazyky angličtina a španělština (obousměrně). Postupně Meta plánuje přidat i další jazyky. Na Facebooku je funkce prozatím určena pouze pro tvůrce s více než 1000 sledujícími zatímco na Instagramu je k dispozici pro všechny s veřejným účtem.
Meta doporučuje využívat tuto funkci zejména u videí, kde tvůrce mluví přímo do kamery. Nedoporučuje se zakrývat ústa nebo mít příliš hlasité pozadí. Podporováni jsou až dva mluvčí, ale překryv hlasů může snížit kvalitu výsledku.
Cílem je umožnit tvůrcům oslovit i publikum, které nemluví, nebo nerozumí v jazyce, v jakém je video vytvořeno. Novinkou je také jazykový výkonnostní přehled, který ukáže, jak si přeložený obsah vede v jednotlivých jazycích.
Meta tak navazuje na trend, který už loni odstartoval YouTube se svou funkcí AI dabingu. Do konkurenčního boje se zapojil i Apple, který v iOS 26 přidal živé překlady do aplikací Zprávy, Telefon a FaceTime.
