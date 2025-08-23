Meta spouští pro Reels globálně AI překlady hlasu se synchronizací úst

Meta spouští pro Reels globálně AI překlady hlasu se synchronizací úst
2025-08-22T23:37:03+02:00
• 23. 8. 2025#Aplikace

Zdroj: GPT-4o

Meta rozšiřuje možnosti svých sociálních platforem o funkci, která může zásadně změnit způsob, jakým tvůrci oslovují své publikum. Nová funkce automatického překladu hlasu využívá generativní umělou inteligenci k vytvoření překladového dabingu s vaším vlastním hlasem a volitelně přidává i synchronizaci s tím, jak se pohybují vaše rty tzv. lip-sync. Funkci poprvé představil Mark Zuckerberg na konferenci Meta Connect 2024 a nyní je dostupná globálně.

Meta přichází s užitečnou novinkou AI dabingu

Při nahrávání a publikování videa typu Reels stačí zvolit možnost „Přeložit váš hlas pomocí Meta AI“. Systém nejprve analyzuje váš originální hlas, poté vytvoří překlad a vygeneruje audio stopu, která zní jako vy, jen v jiném jazyce. Přidání synchronizace rtů zajistí, že pohyby úst budou odpovídat přeložené řeči. Před zveřejněním je možné si výsledek poslechnout a upravit. Divákům se pak zobrazí upozornění, že jde o překlad pomocí AI.

cd741c10 7d36 11f0 bbaf aeecdf41c2c2 1208x936x

Zdroj: Engadget

Z počátku budou překlady dostupné pouze mezi jazyky angličtina a španělština (obousměrně). Postupně Meta plánuje přidat i další jazyky. Na Facebooku je funkce prozatím určena pouze pro tvůrce s více než    1000 sledujícími zatímco na Instagramu je k dispozici pro všechny s veřejným účtem.

Meta doporučuje využívat tuto funkci zejména u videí, kde tvůrce mluví přímo do kamery. Nedoporučuje se zakrývat ústa nebo mít příliš hlasité pozadí. Podporováni jsou až dva mluvčí, ale překryv hlasů může snížit kvalitu výsledku.

324a5190 7d37 11f0 9bf7 995977626874 2400x1714x

Zdroj: Engadget

Cílem je umožnit tvůrcům oslovit i publikum, které nemluví, nebo nerozumí v jazyce, v jakém je video vytvořeno. Novinkou je také jazykový výkonnostní přehled, který ukáže, jak si přeložený obsah vede v jednotlivých jazycích.

Meta tak navazuje na trend, který už loni odstartoval YouTube se svou funkcí AI dabingu. Do konkurenčního boje se zapojil i Apple, který v iOS 26 přidal živé překlady do aplikací Zprávy, Telefon a FaceTime.

Zdroj: engadget.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat