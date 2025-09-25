Oura překročila více než 5,5 milionu prodaných prstenů

Oura překročila více než 5,5 milionu prodaných prstenů
Chytré prsteny Oura si podmaňují svět. Společnost totiž oznámila, že od svého vzniku dokázala prodat již přes 5,5 milionu kusů. Nejvíce jich pak přibylo v posledním roce. Za co Oura vděčí raketovému růstu?

Prsteny Oura dominují trhu

V nejnovější tiskové zprávě oznámila Oura velmi pozitivní zprávu, když dosáhla významného milníku. Za deset let působení společnosti se jí podařilo celkem prodat již 5,5 milionu chytrých prstenů. Dle vyjádření generálního ředitele, Toma Halea, je úspěch důkazem obrovského zájmu po produktech zaměřených na zdraví.

Výsledky mluví za všechno. Jen od června 2024 dokázala Oura prodat přes 2,5 milionu prstenů. Tržby společnosti se navíc v minulém roce zdvojnásobily a letos by měly překročit miliardu dolarů. Tento růst podpořila zejména expanze na Amazon, kde se také Oura stala nejrychleji rostoucí značkou.

oura ring 1155x648x

Zdroj: Healthline

Podle odborníků vděčí společnost zvýšené poptávce i díky většímu zaměření na ženy. Funkce jako sledování menstruačního cyklu, menopauzy i „těhotenské přehledy“ přiměly statisíce žen zakoupit si chytrý prsten. Ty jsou nyní dostupné ve více než 150 zemích a pomáhají tak milionům uživatelů s jejich zdravím.

Zdroj: businesswire.com

